BASTA con le solite casse! Echo Studio ora la paghi MOLTO MENO grazie al BLACK FRIDAY!

Amazon ha deciso di prendere per la gola, anzi, per l’orecchio, i suoi tanti estimatori o potenziali tali, con una cassa davvero speciale: Echo Studio. Altoparlante Wi-Fi e Bluetooth con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos, audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa. Colore Antracite. Grazie al Black friday ora la paghi molto meno, grazie allo sconto del 25%! Quindi solo 179,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Altoparlante Echo Studio: le caratteristiche

L’altoparlante Echo Studio ora è dotato della tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale, per un’esperienza sonora più immersiva e con maggiore ampiezza. La tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale processa l’audio in formato stereo e crea un suono pieno e ricco di sfumature. I cinque altoparlanti offrono bassi potenti con un suono più definito, meno distorsione, medi dinamici e alti nitidi. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge ampiezza. Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. Con Amazon Music HD puoi accedere a oltre 90 milioni di brani in formato audio senza perdite, come HD o Ultra HD. Inoltre, alcuni brani sono disponibili nei formati audio spaziali, come Dolby Atmos.

Rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente in cui si trova, adattando la riproduzione per offrire un audio ottimale. Chiedi ad Alexa di controllare i dispositivi Zigbee compatibili. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, leggerti le ultime notizie o rispondere a una domanda. Usa i tuoi dispositivi Alexa come un interfono e comunica con chi si trova in qualsiasi stanza della casa con le funzioni Drop In e Annunci. Questo dispositivo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Ecco perché nel titolo dicevamo che Echo Studio non è la solita cassa. Grazie al Black friday ora la paghi molto meno, grazie allo sconto del 25%! Quindi solo 179,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.