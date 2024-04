Esalta il tuo PC con il monitor LG in offerta su Amazon

Hai bisogno di un monitor nuovo per il tuo PC appena assemblato? Non ti preoccupare, Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo monitor LG (modello 27ML60SP) in offerta al sensazionale prezzo di soli 139 euro, con un ottimo 7% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG: qualità visiva mai vista prima

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il monitor si presenta nella splendida colorazione Argento, davvero perfetta ed elegante per ogni tipologia di ambiente. L’elevata definizione in Full HD garantisce una visione davvero eccezionale, sia per scopo professionale che per il gaming. Con appena 1 millisecondo, poi, i tempi di risposta sono davvero ridotti al minimo: nessun videogioco in multiplayer online come ad esempio Call of Duty o Battlefield potrà più farti paura, data la tua alta reattività.

Per non parlare poi dell’altissima frequenza d’aggiornamento, pari in questo caso a ben 75 Hz, che si rivela ben più alta della maggior parte degli altri monitor presenti sul mercato. Grazie allo schermo antiriflesso e flickr-free hai la possibilità di vedere ottimamente in ogni condizione di luce, potendo dire addio a tutti quei fastidiosi fenomeni di sfarfallio.

Niente da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, grazie agli altoparlanti stereo da 10W che fanno un eccellente lavoro, permettendoti il massimo del coinvolgimento per ogni contenuto che intendi trasmettere. Potrai così esaltare al meglio ogni tipologia di film o serie TV, in onda sulle principali piattaforme di streaming ad oggi disponibili.

Non è però finita qui: la porta HDMI presente sul lato posteriore ti consente infatti di collegare alcune delle console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch, godendoti il massimo dei videogiochi del momento.

Ti bastano appena 130 euro o poco più per accaparrarti un monitor davvero sensazionale, che potrà prestarsi benissimo a qualsiasi tipo di attività da te desiderata: non ti rimane che acquistare questo monitor LG (modello 27ML60SP) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

