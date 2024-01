ESCLUSIVA AMAZON: OPPO A79 5G + Supporto auto a soli 249 euro!

OPPO A79 5G è un ottimo Smartphone, con funzione AI, Doppia fotocamera 50+2MP, fotocamera Selfie 8MP, Display 6.72” 90HZ LCD FHD+, batteria da 5000mAh, RAM 8 (Esp 4GB/6GB/8GB) + ROM 256GB (espandibile fino a 1TB), certificato IPX4, Versione Italia, colore Mistery Black. Su Amazon potrai prenderlo a soli 249 euro, con uno sconto del 29%! Potrai anche avere in omaggio un comodo Supporto Auto sempre di casa Oppo.

OPPO A79 5G: le caratteristiche

Fotocamere: Doppia fotocamera I.A. 50MP + 2 MP, fotocamera frontale 8 MP, Flash posteriore. Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Multi-scene Video, Modalità Night, Modalità Portrait, Modalità Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens.

Display: 6,72” 90HZ LCD SUNLIGHT FHD+ con protezione visiva. Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC33W. Sblocco schermo laterale. Impermeabilità: IPX4 resiste agli spruzzi d’acqua. Sistema operativo Android 13 & ColorOS 13.1, RAM 8 (Esp 4GB/6GB/8GB) + ROM 256GB (espandibile fino a 1TB). Contenuto della confezione: Smartphone, Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.