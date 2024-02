Europa League, Feyenoord-Roma: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 15 febbraio, alle ore 18:45 al de Kuip di Rotterdam, si giocherà l’incontro tra Feyenoord e Roma valido per l’andata dei playoff di Europa League. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN. Questo vale per l’Italia: all’estero invece?

Per vedere in streaming dall’estero Feyenoord-Roma di Europa occorre avere un abbonamento DAZN e attivare una VPN, in modo da evitare il blocco geografico che impedisce la visione della partita fuori dall’Italia. Il servizio migliore è NordVPN, che consente di ottenere un IP italiano e guardare la partita con una connessione veloce e sicura.

Come vedere Feyenoord-Roma in streaming dall’estero

Per vedere dunque il debutto europeo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma occorre sottoscrivere uno tra i piani Standard o Plus di DAZN a partire da 34,99 euro al mese e attivare una VPN come NordVPN.

Per quando riguarda DAZN, puoi risparmiare 72 euro collegandoti a questa pagina e scegliendo l’opzione Annuale – Pagamento dilazionato.

NordVPN è invece in promo a 3,99 euro al mese per due anni, con tre mesi extra di servizio in regalo per un proprio amico. Si tratta della migliore soluzione per superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete sui contenuti delle piattaforme streaming all’estero, grazie a una connessione Internet più veloce della concorrenza e alle funzionalità esclusive per la sicurezza come Threat Protection.

Prima di salutarti, ecco le probabili formazioni dell’incontro:

Feyenoord (4-2-3-1) : Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Geertruida; Zeroouki, Wieffer; Paixao, Stengs, Minteh; Ueda.

: Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Geertruida; Zeroouki, Wieffer; Paixao, Stengs, Minteh; Ueda. Roma (4-3-3): Rui Patricio; Angelino, Huijsen, Mancini, Karsdorp; Pellegrini, Paredes, Cristante; Lukaku, Dybala, El Shaarawy.

Attiva il piano Standard di DAZN e scegli NordVPN per guardare in streaming il playoff di Europa League Feyenoord-Roma anche dall’estero.

