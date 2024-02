Europa League, Milan-Rennes: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 15 febbraio, a San Siro, il Milan affronterà il Rennes nel match valido per l’andata dei playoff di Europa League. Il match sarà visibile in streaming su DAZN, con il piano Standard o Plus. E all’estero?

Per vedere in streaming dall’estero Milan-Rennes occorre sottoscrivere DAZN e attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico. Il miglior servizio oggi disponibile è NordVPN, sia per la velocità della connessione che per la sicurezza garantita ai suoi utenti: in queste ore il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese, con la possibilità di offrire 3 mesi gratis a un amico.

Come vedere Milan-Rennes in streaming dall’estero (andata playoff Europa League)

L’incontro di andata dei playoff di Europa League Milan-Rennes sarà visibile in streaming dall’estero con il piano Standard di DAZN e una VPN come NordVPN.

Il piano Standard di DAZN è disponibile a partire da 34,99 euro al mese, con la possibilità di risparmiare 72 euro scegliendo l’opzione Annuale – Pagamento dilazionato.

Incluse nel pacchetto tutte le partite di Serie A e Serie B, Europa League, LaLiga, FA Cup e UEFA Women’s Champions League. Vi sono inoltre i match di Eurolega, Eurocup FIBA World Cup e Serie A di basket, la NFL, la boxe e l’intera programmazione di Eurosport.

Per quanto riguarda invece la VPN, ti suggeriamo di fare affidamento su NordVPN, il miglior servizio per ottenere un IP italiano quando si è all’estero. Oggi è in promozione a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro, con la possibilità di offrire 3 mesi extra gratuiti a un proprio amico.

Dopo aver completato l’attivazione, scegli un server VPN posizionato in Italia così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare le restrizioni geografiche imposte in automatico dal provider di rete nazionale.

È tutto, ora puoi finalmente guardare Milan-Rennes di Europa League in streaming anche dall’estero.

