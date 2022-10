Fai successo su Instagram: i migliori corsi (in offerta)

Instagram è un social molto gettonato tra i giovani e giovanissimi, ma anche dalle aziende. Sono moltissime le attività che hanno scelto la vetrina virtuale di Instagram per promuovere i propri prodotti o servizi. Se vuoi capire meglio come funziona questo mondo, abbiamo selezionato alcuni dei migliori corsi Domestika che trattano proprio Instagram in chiave business, in sconto fino al 75%.

I corsi Domestika sono adatti a chiunque e includono videolezioni on-demand ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza, perciò possono essere consultati più e più volte.

Instagram, i migliori corsi

Ecco le nostre sei proposte:

Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories (19,90 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram.

(19,90 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram. Fotografia professionale per Instagram (14,90 euro) – Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare.

(14,90 euro) – Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare. Brand strategy per Instagram (16,90 euro) – In questo corso, Julieta ti insegnerà passo a passo come creare una strategia di Instagram di successo per il tuo marchio, gestendo il tuo profilo come un professionista allo scopo di ottenere risultati concreti.

(16,90 euro) – In questo corso, Julieta ti insegnerà passo a passo come creare una strategia di Instagram di successo per il tuo marchio, gestendo il tuo profilo come un professionista allo scopo di ottenere risultati concreti. Strategie di Instagram per sviluppo di marchio (16,90 euro) – Scopri i segreti del mestiere della Formula del Drago per creare contenuti irresistibili che fanno risaltare la tua marca. Impara come creare una strategia per il tuo business e navigare nel mondo digitale come un professionista.

(16,90 euro) – Scopri i segreti del mestiere della Formula del Drago per creare contenuti irresistibili che fanno risaltare la tua marca. Impara come creare una strategia per il tuo business e navigare nel mondo digitale come un professionista. Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram (19,90 euro) – Mina Barrio, fotografa e fondatrice dello studio multidisciplinare Melon Blanc, ti insegnerà a far decollare il tuo account Instagram scatenando l’immaginazione e impostando un’identità visiva coerente.

(19,90 euro) – Mina Barrio, fotografa e fondatrice dello studio multidisciplinare Melon Blanc, ti insegnerà a far decollare il tuo account Instagram scatenando l’immaginazione e impostando un’identità visiva coerente. Selfie e video selfie professionali per Instagram (16,90 euro) – In questo corso scoprirai come pianificare selfie e video selfie da zero, scegliendo l’illuminazione, l’ambientazione e la posizione più valorizzanti e posare davanti all’obiettivo con un’espressione spontanea.

Domestika: cosa troverai in offerta

Domestika offre un ampio catalogo di corsi adatti a tutti: dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. Tutti i corsi Domestika si trovano in offerta speciale, con uno sconto fino al 75%: approfittane cliccando qui, la promozione è valida ancora per pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.