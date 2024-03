Fat Bike Vakole Q20: bici elettrica in sconto di 100€

finalmente arrivano le belle giornate, più lunghe e bellissime da vivere, specie se sei un appassionato di attività all’aria aperta. Grazie allo sconto di 100€, hai l’occasione di acquistare la compagna di viaggio perfetta se ami la montagna, la neve e il trekking. Al momento, infatti, la bici elettrica Fat Bike Vakole Q20 è disponibile ad appena 1.799,00€ invece di 1.899,00€! Una somma valida per un top di gamma.

Perfetta per la montagna: Fat Bike Vakole Q20

La Fat Bike Vakole Q20 è l’emblema dell’avventura su due ruote, pensata appositamente per offrirti prestazioni eccezionali su terreni impegnativi: montagne, bagnato, neve sono perfetti con questa fantastica bici elettrica! Caratterizzata da un telaio robusto e resistente, la bicicletta in questione è progettata per affrontare ogni tipo di terreno, garantendo stabilità e controllo in ogni situazione. L’ideale se vuoi divertirti senza rischiare mai in ambito sicurezza!

Sicuramente ti starai chiedendo che tipo di pneumatici monta questa bici elettrica. Ebbene è dotata di pneumatici extra larghi, per un’incredibile aderenza e galleggiamento su terreni irregolari e accidentati, consentendo di affrontare con facilità ostacoli come rocce, radici e fango. Non meno importante, la sua trasmissione ad alta precisione assicura cambi di marcia fluidi e precisi, mentre i freni a disco idraulici garantiscono una frenata efficace e sicura in qualsiasi condizione.

Con un’imponente presenza e una versatilità senza pari, questa bicicletta è la compagna ideale per esplorare nuovi percorsi e vivere emozionanti avventure all’aria aperta. Ultima ma non per importanza, grazie al suo design ergonomico e confortevole, la bici assicura una pedalata piacevole e senza sforzo, permettendo di affrontare lunghe escursioni con il massimo comfort. Portala a casa in sicurezza, pagandola anche in comode rate senza interessi, in sconto di ben 100€.

