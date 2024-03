Festeggia con NordVPN: sicurezza online a prezzi speciali

NordVPN sta festeggiando il suo compleanno con un’offerta imperdibile che promette di rivoluzionare il modo in cui proteggi la tua vita digitale. Visto che oggi la sicurezza online è vitale, NordVPN è in grado di tutelarti offrendo una soluzione economica e all’avanguardia per garantire la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati.

L’offerta di NordVPN

Per festeggiare, NordVPN ha deciso di premiare i suoi utenti con sconti fino al 67% sui piani biennali, aggiungendo anche un regalo speciale: 3 mesi gratuiti. Questa offerta non solo rappresenta un’occasione eccezionale per assicurarti una delle migliori protezioni disponibili sul mercato a un prezzo vantaggioso, ma ti dà anche la possibilità di estendere questa protezione a familiari e amici, potendo scegliere di regalare loro i 3 mesi di abbonamento gratis.

Scegliere NordVPN significa affidarsi a un servizio che cripta il tuo traffico internet con standard di sicurezza di livello militare, garantendoti una navigazione anonima e sicura. Con server dislocati in tutto il mondo, NordVPN ti permette di accedere a contenuti geograficamente limitati, mantenendo al contempo alte velocità di connessione e senza compromettere la tua privacy.

L’offerta di compleanno di NordVPN include diversi piani, ognuno progettato per adattarsi a specifiche esigenze di sicurezza, privacy e accessibilità:

Standard : il piano base, ideale per chi cerca una protezione affidabile e una navigazione sicura, a soli 3,99€ al mese.

: il piano base, ideale per chi cerca una protezione affidabile e una navigazione sicura, a soli al mese. Plus : aggiunge ulteriori strati di sicurezza e funzionalità avanzate per chi desidera un controllo maggiore, a 4,99€ al mese.

: aggiunge ulteriori strati di sicurezza e funzionalità avanzate per chi desidera un controllo maggiore, a al mese. Completo : pensato per gli utenti più esigenti, offre una soluzione completa di sicurezza digitale, inclusi 10 TB di spazio cloud, a 5,99€ al mese.

: pensato per gli utenti più esigenti, offre una soluzione completa di sicurezza digitale, inclusi 10 TB di spazio cloud, a al mese. Ultra: l’opzione più avanzata, per chi non vuole compromessi in termini di sicurezza e prestazioni, a 7,99€ al mese.

Tutti i piani bloccano i malware, le ad pubblicitarie e la profilazione commerciale mentre si naviga. In più, se cambi idea puoi approfittare della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Approfittare degli sconti di NordVPN significa non solo navigare con tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono protetti da uno dei migliori servizi VPN sul mercato, ma anche avere l’opportunità di regalare a chi ti sta a cuore sicurezza e privacy. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: visita il sito ufficiale di NordVPN, scegli il piano biennale che più si adatta alle tue esigenze e inizia a navigare in sicurezza, beneficiando di uno sconto fino al 67% e di 3 mesi gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.