La Fibra di Iliad è in offerta a 19,99€/mese per sempre

C’è una nuova offerta sul sito ufficiale di Iliad: tutti gli utenti mobile che hanno attiva un’offerta a 9,99€ al mese possono attivare il servizio Fibra a 19,99€ al mese per sempre invece di 24,99€. L’altro requisito per ottenere il prezzo di 19,99€ al mese è il pagamento automatico. Su questa pagina è possibile verificare la copertura della fibra.

I vantaggi dell’offerta per la fibra di Iliad

La promozione Iliad Fibra prevede un prezzo mensile inferiore a 20€/mese, con incluse chiamate illimitate in Italia e in oltre 60 Paesi stranieri, un Iliadbox in comodato d’uso gratuito, la segreteria telefonica e l’app Iliadbox connect.

Una volta effettuata la verifica della copertura, la pagina restituirà due risultati: FTTH EPON o FTTH GPON. Nel primo caso, la fibra di Iliad garantisce una velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet e fino a 700 Mbit/s in upload. Se si rientra in un’area coperta dal servizio FTTH GPON, la velocità in download è fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload.

Tra i fiori all’occhiello dell’offerta l’Iliadbox con il supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione, per una connessione stabile per tutti i dispositivi connessi e prestazioni migliori.

L’attivazione presenta un costo una tantum di 39,99 euro. Dopodiché, Iliad garantisce che l’offerta è senza vincoli e costi nascosti, inoltre non subirà variazioni di prezzo nel corso del tempo.

La Fibra di Iliad è in offerta a 19,99€/mese invece di 24,99€ su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.