Fibra TIM in offerta flash: da 24,90 euro al mese con attivazione gratis

È il momento giusto per attivare la fibra ottica di TIM. Con la promozione in corso, infatti, è possibile scegliere l’abbonamento TIM WiFi Power Smart beneficiando dell’attivazione gratuita (con un risparmio di 39,90 euro). L’abbonamento in questione ha un costo di 30,90 euro al mese ma per i già clienti TIM di rete mobile c’è uno sconto che porta il canone ad appena 24,90 euro al mese.

Da notare, inoltre, che i clienti TIM di rete mobile che attivano la fibra possono ottenere Giga illimitati per la propria SIM grazie all’opzione TIM Unica Power (dal costo di 1,90 euro al mese). Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale TIM dove è possibile verificare la copertura. La promozione con attivazione gratuita terminerà il prossimo 10 di dicembre.

Fibra TIM in offerta: i dettagli della promozione

Con TIM WiFi Power Smart è possibile accedere a un abbonamento con:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit ; la connessione può avvenire tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH

; la connessione può avvenire tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH modem Wi-Fi incluso nel canone

per i già clienti TIM mobile: Giga illimitati con TIM Unica Power e 6 euro di sconto sul canone della fibra

L’abbonamento ha un costo di 30,90 euro al mese oppure 24,90 euro al mese per i già clienti TIM di rete mobile che, come sottolineato in precedenza, possono attivare l’opzione TIM Unica Power (dal costo di 1,90 euro al mese) per ottenere Giga illimitati per la propria SIM (e per altre 5 SIM TIM). Per ottenere i bonus garantiti ai già clienti è necessario che l’offerta mobile abbia un canone di almeno 9,99 euro al mese.

