Fibra Vodafone: PROMO a partire da 22,90€

La promozione Fibra di Vodafone a partire da meno di 23 euro mensili è disponibile all’attivazione ONLINE attualmente senza scadenza. Questo prezzo viene riservato ai già clienti mobili dell’operatore rosso. Per tutti gli altri è disponibile la Internet Unlimited ad un prezzo esclusivo e con le chiamate illimitate dal fisso verso tutti gratis.

Fibra Vodafone: i dettagli della PROMO

La promo super scontata prevede internet flat 24 ore su 24 in ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home con velocità massima raggiungibile fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero. Il tutto ad un prezzo incredibile ed esclusivo ONLINE. Stiamo parlando di appena 22,90 euro al mese per i già clienti mobili Vodafone oppure di 24,90 euro mensili per chi non possiede numeri di cellulare con l’operatore rosso.

Nel canone è anche incluso in comodato d’uso gratuito il Modem. Per la copertura in FTTH l’apparato fornito possiede la tecnologia Wi-Fi 6.

Sia per i nuovi clienti che per quelli che già hanno un’utenza mobile attiva disporranno del Modem con Wi-Fi Optimizer, una tecnologia che permette di ottimizzare al meglio la rete wireless.

Costi ed altro

Le due versioni sono disponibili ONLINE senza costi di attivazione e senza spese di spedizione per il modem. L’apparato in comodato d’uso dovrà essere restituito a Vodafone in caso di migrazione verso altro operatore oppure nel caso in cui si receda.

Il tutto inoltre è attivabile senza vincoli di durata contrattuale come succede invece spesso con altri gestori di telefonia fissa e mobile.

