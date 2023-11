Fibra WINDTRE in offerta da 22,99 €/mese (è Amazon Prime è incluso)

La fibra ottica di WINDTRE diventa ancora più conveniente: per i già clienti WINDTRE di rete mobile, infatti, è ora disponibile un’offerta flash da cogliere al volo. Solo per un periodo di tempo limitato, infatti, l’operatore propone l’abbonamento per la connessione Internet a casa al costo di 22,99 euro al mese. Chi non è cliente WINDTRE su rete mobile, invece, può attivare l’offerta a 26,99 euro al mese.

La promozione include una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit in download (oppure FTTC fino a 200 Megabit in download). Ci sono, inoltre, una serie di bonus aggiuntivi come la possibilità di ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WINDTRE e, come regalo di benvenuto, 12 mesi di Amazon Prime.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale WINDTRE per la verifica della copertura e la successiva attivazione dell’abbonamento alle condizioni illustrate.

Fibra WINDTRE: prezzo ridotto e un anno di Amazon Prime in regalo per i già clienti mobile

Con Super Fibra di WINDTRE è possibile accedere a un abbonamento con:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega

modem Wi-Fi 6 incluso nel canone mensile

Giga illimitati su 3 SIM WINDTRE

12 mesi di Amazon Prime gratis (il bonus è valido anche per i già clienti Prime, come estensione del proprio abbonamento)

Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile (chi non è cliente, invece, può attivare la promozione a 26,99 euro al mese). L’offerta prevede un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum.

Per accedere alla promozione e attivare Super Fibra di WINDTRE è sufficiente accedere al sito dell’operatore per la verifica della copertura (basterà inserire l’indirizzo di attivazione compilando l’apposito modulo). Tutti i dettagli sull’offerta, disponibile solo per un breve periodo di tempo, sono disponibili tramite il link qui di sotto.

