FIFA 23 per Xbox One MINIMO STORICO PREZZO -70%

Ad un prezzo come questo FIFA 23, 20,99 euro sia che siate amanti fanatici del calcio o di quelli che preferiscono una partita ogni tanto, magari gomito a gomito con i migliori amici sul divano, è da prendere al volo, versione codice download, ad una cifra mai vista. Minimo storico infatti.

Venduto da Amazon col codice spedito il codice download via mail, non dovete quindi nemmeno aspettare il corriere il giorno dopo. Ordini ora e in un paio di minuti FIFA 23 è in scaricamento sulla vostra Xbox.

Il gioco è la versione standard, segnalato come versione Xbox One, ma ovviamente il codice è compatibile anche con le nuove console Microsoft, Serie X e Serie S.

Pacchetto completo ad un prezzo stracciato

Contenuti come al solito senza paragoni per FIFA 23, una serie che anno dopo anno è sempre riuscita ad aggiornare tanto il lato tecnico quanto quello prettamente ludico, sia in single che in multiplayer, locale o in rete. Ad esempio per la prima volta nella storia di EA SPORTS in FIFA 23 si gioca con i club femminili grazie alla Barclays FA Women’s Super League e la D1 Arkema.

Da poco poi è iniziata la fase a eliminazione della UEFA Champions League femminile. E per tutti quelli che si sono appassionati alla serie TV Ted Lasso troviamo anche i mitici AFC Richmond!

La vera gallina dalle uova d’oro di FIFA, FUT è stata ampliata e aggiornata con l’inserimento dei Momenti FUT, mini sfide per giocatore singolo grazie alle quali sbloccare premi e nuovi pacchetti giocatori. Ma soprattutto è stata rivista l’intesa, il valore fondamentale che regola le dinamiche di gioco di FUT. In meglio ovviamente, ora è più approfondita e realistica.

Inutile dire che i miglioramenti non finiscono qui, anche a livello grafico la tecnologia chiamata Hypermotion2 rende il gioco ancor di più vicino alla realtà.

Non si tratta solo di grafica “più bella” ma di animazioni iperrealistiche imperniate su lunghe sessioni di motion capture coadiuvate dal machine learning avanzato a legare il tutto.

Insomma FIFA 23, come piace dire dalle parti di Cupertino, è il FIFA 23 più bello di sempre. E non stentiamo a crederlo.

Impossibile non comprarlo su Amazon, ad una cifra davvero bassa, 20,99 euro. Minimo storico di sempre.