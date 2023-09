Final Fantasy VII Rebirth per PS5: RISPARMIA acquistandolo ORA in PREORDINE!

Final Fantasy VII Rebirth è un gioco di ruolo d’azione sviluppato e pubblicato da Square Enix. È il sequel di Final Fantasy VII Remake ( 2020 ) e il secondo in una trilogia pianificata di giochi che sta riproponendo la versione del 1997 per Play Station One, dalla grafica innovativa e dalla trama straordinaria che ne fecero una pietra miliare dei videogiochi. Il gioco uscirà a inizio 2024, ma puoi acquistarlo ora in pre-ordine su eBay risparmiando parecchio! Infatti, pagherai 54,99 euro anziché 80,99 euro! Ma si tratta di un’offerta a tempo e dovrai quindi sbrigarti!

Final Fantasy VII Rebirth: la trama

Scopriamo in anteprima Final Fantasy VII Rebirth. Dovrai guidare soprattutto Cloud Strife, un ex soldato Shinra che si è unito al gruppo eco-terrorista AVALANCHE per combattere la Shinra Corporation, che aveva drenato l’energia vitale del pianeta ed è ora trascinata in un conflitto con il leggendario Sephiroth, che si pensava fosse morto. Rebirth reinventa più elementi del gioco originale, incluso l’utilizzo della grafica poligonale in tempo reale rispetto a quella del gioco originale, nonché espansioni significative allo sviluppo del personaggio e alla struttura narrativa in generale.

Gli scenari di esplorazione e combattimento si svolgono entrambi in tempo reale, con il gioco che si espande anche in un ambiente relativamente più aperto rispetto alla progressione lineare del precedente remake di Midgar. Il gioco si compone di personaggi che possono essere liberamente scambiati in qualsiasi momento dell’avventura e usando un mix di attacchi fisici convenzionali durante il combattimento. Oltre alla possibilità di lanciare magie e utilizzare oggetti dedicati per scopi offensivi, difensivi e rianimati.

La sua uscita è prevista per la console PlayStation 5 il prossimo 29 febbraio 2024. Tuttavia, puoi acquistarlo in pre-ordine risparmiando la bellezza di 26 euro! Quindi, lo porterai a casa a un prezzo di 54,99 euro anziché 80,99 euro! In fondo, fine febbraio arriva presto, ma anche questa offerta finirà molto presto, quindi ti conviene affrettarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.