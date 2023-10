Fine tutela: scopri la migliore offerta luce e gas di Eni

La fine della tutela per il gas è in vista, e con essa, l’opportunità di scegliere l’offerta migliore per luce e gas. Per i clienti come te, è giunto il momento di valutare le opzioni disponibili e garantirti un approvvigionamento energetico conveniente e vantaggioso.

Il passaggio al mercato libero dell’energia offre numerose opportunità per risparmiare e ottenere condizioni più favorevoli per la fornitura di luce e gas. Eni, un nome noto nel settore energetico, presenta l’offerta Trend Casa FineTutela, una soluzione che ti permette di accedere alle condizioni di mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici. In questo modo, puoi sfruttare prezzi competitivi e risparmiare sulla tua bolletta energetica.

Eni Luce e Gas: quanto risparmi con FineTutela?

Ma quanto potresti risparmiare con Trend Casa FineTutela? Nel mese precedente, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,139 €/kWh, mentre il corrispettivo gas si sarebbe attestato a 0,496 €/Smc. Si tratta di una base di partenza conveniente per chi cerca tariffe energetiche convenienti.

Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi dell’energia sono influenzati dall’andamento dei mercati energetici, il che significa che potrebbero variare in futuro. Pertanto, è fondamentale rimanere flessibili e pronti a cogliere le opportunità quando si presentano.

Un’altra ragione per cui dovresti considerare Trend Casa FineTutela è l’opportunità di risparmiare ulteriormente. Eni offre uno sconto per la domiciliazione bancaria, che ti permette di ricevere fino a 12€ di sconto in bolletta in 24 mesi per ogni fornitura (0,5€/mese) se attivi l’addebito diretto su conto corrente. Questa è un’opportunità ulteriore per mettere da parte qualche euro.

In totale, potresti risparmiare fino a 144€ in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita se scegli l’offerta di luce e gas di Eni. Questo è denaro che potresti utilizzare per altri scopi e godere di un maggior controllo sulle tue spese energetiche.

La fine della tutela per il gas è prevista per il 31 dicembre 2023 per tutte le utenze domestiche gas come la tua. Questo significa che entro la fine dell’anno dovrai aderire a nuove condizioni tariffarie. Eni con Trend Casa FineTutela ti offre una soluzione conveniente e flessibile che ti consente di affrontare questa transizione in modo agevole.

Se scegli di rimanere con l’attuale fornitore o non fai una scelta specifica, dal 1° gennaio 2024 ti verranno applicate le condizioni economiche di una specifica offerta Placet, nel caso in cui tu fossi considerato un cliente non vulnerabile. Tuttavia, se vuoi sfruttare al massimo le opportunità offerte dal mercato libero, l’offerta di Eni è un’ottima soluzione.

Non aspettare fino all’ultimo momento. Valuta l’offerta Trend Casa FineTutela di Eni e inizia a pianificare il passaggio al mercato libero. Prendi il controllo delle tue spese energetiche e ottieni le migliori condizioni per la tua fornitura di luce e gas. La tua bolletta e il tuo portafoglio ti ringrazieranno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.