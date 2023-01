Firewall e Mac: qual è la soluzione ideale?

Se fino a qualche anno fa macOS era un sistema operativo quasi del tutto esente da malware e minacce simili, oggi la situazione è cambiata radicalmente.

I cybercriminali infatti, notando che la fetta d’utenza Apple sta crescendo, hanno preso di mira tali dispositivi, con conseguenze spiacevoli lato sicurezza.

Di fatto, l’utilizzo di un firewall su Mac è ormai una necessità concreta e, sebbene lo stesso OS proponga una soluzione integrata, questa non è sempre sufficiente a garantire adeguata protezione.

Mac Internet Security X9, in questo contesto, offre un servizio specifico altamente efficace.

Test alla mano infatti, tale strumento si rivela ideale per filtrare i dati in entrata e uscita su un Mac, rendendo molto difficile per i criminali informatici violare i dispositivi di questo tipo.

Firewall e Mac? Una soluzione per proteggere il tuo dispositivo Apple a 360 gradi

Ridurre Mac Internet Security X9 alla semplice funzione di firewall per Mac è però decisamente riduttivo per questa suite di sicurezza.

Essa infatti, integra un antivirus completo che, seppur utilizzabile anche su un PC Windows, nel contesto macOS si rivela ancora più efficace. Lo stesso consente una protezione in tempo reale, con tanto di scansioni, rilevamenti e blocco degli eventuali malware rilevati.

La suite include anche un pratico sistema anti-phishing, capace di proteggere l’utente rispetto a tale minaccia. Questa tipologia di attacco agisce attraverso la posta elettronica e, a prescindere dal sistema operativo in uso, costituisce uno dei principali pericoli della rete odierna.

Infine, la protezione rispetto app e dispositivi sconosciuti rappresenta un’ulteriore certezza offerta da Mac Internet Security X9 ai suoi utenti.

Quanto costa questo strumento così avanzato? Attualmente Mac Internet Security X9 può giovare di un sostanzioso sconto.

Invece dei 49,99 euro di listino infatti, è possibile ottenere tutta la sua protezione per appena 19,99 euro all’anno.

