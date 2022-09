Flash Sale Domestika: 5 corsi in offerta dedicati a Instagram

Instagram è una delle vetrine virtuali più importanti al mondo: non a caso è la culla degli influencer, ma sono moltissime anche la attività e aziende che hanno deciso di portare sul social di Meta i propri servizi e prodotti. Tuttavia, in un mercato ormai saturo, bisogna sapersi distinguere: oggi, in occasione dei flash sale Domestika, ti proponiamo di corsi in offerta a partire da 9,90 euro dedicati proprio a Instagram, per imparare a sfruttare questa piattaforma al meglio.

I 5 migliori corsi per Instagram

Tra i moltissimi corsi a tema Instagram, ecco la selezione consigliata da noi per tutti coloro che vogliono iniziare la propria carriera sul social fotografico per eccellenza.

Fotografia professionale per Instagram (9,90 euro) / Impara tutti i trucchi per fare e ritoccare fotografie per i social network con il tuo telefono Brand strategy per Instagram (10,90 euro) / Promuovi l’immagine del tuo marchio attraverso contenuti e strumenti che diano risultati Introduzione a Instagram Business (10,90 euro) / Impara a utilizzare gli strumenti di Instagram per vendere il tuo marchio in modo professionale Introduzione al marketing digitale su Instagram (14,90 euro) / Impara a gestire il profilo di un marchio sui social network e scopri le strategie per farlo crescere Creazione di contenuti visivi e d’ispirazione per Instagram (14,90 euro) / Impara a creare contenuto accattivante per Instagram dal tuo smartphone e trasforma il tuo feed in un quaderno visivo di valore

Poiché non hanno una di scadenza, i corsi possono essere seguiti in qualsiasi momento per adattarsi alla routine di ogni utente. Tutte le videolezioni sono on-demand e ad accesso illimitato per sempre; sono inoltre accompagnate esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. La promozione flash sale è in scadenza: a questo link potrai accedere all’intero catalogo in offerta a partire da 9,90 euro, compresi i corsi che ti abbiamo proposto in questa guida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.