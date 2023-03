Flessuoso e nero come un FELINO, l'Apple Watch Series 8 è da comprare subito

I nuovi Apple Watch sono finalmente in sconto su Amazon. Giunti ormai alla Serie 8, la gamma di smartwatch più venduta negli USA e una delle più amate al mondo è disponibile nella variante da 41mm con cassa in alluminio color Mezzanotte con Cinturino Sport dello stesso colore, a circa 429€ grazie allo sconto del 16%. Il tutto con le spedizioni gratuite. Un concentrato di tecnologia impressionante, il dispositivo personale perfetto per ogni tua passione, perché ti mette al polso l’App Store e le sue decine di migliaia di app.

Apple Watch 8, sconto importante su Amazon

Apple Watch Series 8 ha un display always-on grande e luminoso, che si spinge fino ai sottilissimi bordi per fondersi elegantemente con la curvatura della cassa. Sul brillante display i quadranti sono più luminosi e facili da leggere, anche con il polso abbassato. È ancora più semplice selezionare, digitare e scorrere. E poi è incredibilmente forte. E sull’app Allenamento migliorata trovi nuovi modi di fare sport. Scegli tra 11 tipi di allenamento, che comprendono meditazioni ed esperienze audio guidate per correre e camminare.

Puoi personalizzarli in base alle tue esigenze: allenati dove, quando e quanto vuoi, con workout di durata variabile dai 5 ai 45 minuti e ogni settimana trovi decine di nuove sessioni da sperimentare. Lo smartwatch ha un nuovo sensore di temperatura per fornirti dati utili sul tuo benessere generale, la funzione Rilevamento incidenti per darti una maggiore tranquillità e il monitoraggio delle fasi del sonno per farti capire meglio come dormi.

Apple Watch Series 8 ha un innovativo sensore che registra con precisione la tua temperatura mentre dormi. Le variazioni di temperatura forniscono indicazioni sul tuo stato di salute generale e possono dipendere da fattori quali il consumo di alcol, l’attività fisica o una malattia. Avere più informazioni sulle tue condizioni fisiche ti aiuta a migliorare la tua salute.

Gli evoluti sensori di Apple Watch Series 8 ti forniscono dati utili per comprendere meglio come stai. Il futuro della salute non è mai stato così promettente. Un concentrato di tecnologia impressionante, che da oggi puoi fare tuo su Amazon a 429€ grazie allo sconto del 16%. Le spedizioni sono gratuite.

