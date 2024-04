FLEXISPOT Scrivania: assolutamente "smart" e col coupon MENO 80 EURO!

Lo smart working è una realtà ormai, e anche se a livello di regolazione governativa è ufficialmente terminato, moltissime aziende con accordi ad hoc ne stanno usufruendo, troppo i vantaggi per ambo le parti, tanto lavoratore quanto datore di lavoro. Avere una scrivania che permetta di lavorare al meglio è quindi necessario viste le tante ore seduti al giorno. Fermo restando che se siete studenti o se si cerca una scrivania comodissima come “posto di lavoro” per fare streaming FLEXISPOT è assolutamente la soluzione perfetta, tanti i suoi vantaggi e le sue “feature”! Il prezzo di listino è di 199,99 euro, ma inserendo il coupon il pagina c’è maxi sconto di 80 euro!

Una scrivania smart!

FLEXISPOT è innanzitutto una scrivania free standing, non ha bisogno di essere fissata a muro, è quindi perfetta per essere posizionata anche in zone della casa non originariamente previste come “studio”.

Il suo principale punto di forza è l’altezza regolabile elettricamente, niente viti e dadi per aggiungere o togliere altezza, a tutto vantaggio della facilità con cui si può scegliere la giusta altezza per le gambe e la schiena.

Il silenzioso motore alza la scrivania da 72 a 117 cm, due altezza scelte per accomodare sia le persone alte che quelle minute, nell’ottica della giusta postura delle braccia e della schiena. Con due semplici pulsanti si alza e si abbassa. Il piano della scrivania è di legno massello, e misura 160 x 76 cm, dimensioni congrue per appoggiare comodamente monitor, tastiera e molto altro, con un carico massimo di circa 60 kg.

FLEXISPOT è comoda, costruita con ottimi materiali e molto bella. Ci sono poi diversi piccoli accorgimenti che la rendono ancor più comoda: il foro sulla scrivania permette di fare un ottimo “cable managent”, niente più ingarbugliati fili in vista, sui lati è possibile posizionare un porta bicchiere e anche un gancio per le cuffie. Sembrano trovate di poco conto, ma sono davvero utili!

