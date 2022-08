Flip o Fold? Samsung trova la tua giusta piega

Samsung ha annunciato i nuovi smartphone pieghevoli con i quali tenterà di vincere per distacco la sfida dei foldable. Forte degli attriti che hanno frenato l’incedere di Huawei, Samsung ha sfoderato un importante passo evolutivo nello sviluppo dei propri device e lancia così una duplice offerta:

Samsung Galaxy Z Fold4 , pieghevole che raddoppia lo schermo a disposizione

, pieghevole che raddoppia lo schermo a disposizione Samsung Galaxy Z Flip4, pieghevole che dimezza l’ingombro

Perché se nel primo caso la componente fondamentale sta nello spazio raddoppiato fin ad arrivare a 7,6 pollici edge-to-edge, nel secondo caso la caratteristica peculiare sta nel fatto che chiudere a conchiglia lo schermo significa trasformarlo in un piccolo device compatto e tascabile.

Galaxy Z Fold4

Il Galaxy Z Fold4 ha un display di grande generosità sul quale le app possono essere dislocate tramite semplice trascinamento dalla taskbar inferiore: il multitasking è comodo e garantito da finestre ridimensionabili che consentono di riorganizzare a piacimento lo spazio, mentre lo schermo pieghevole permette anche di scegliere l’angolazione preferita per scrivere, leggere, guardare video in streaming, scattare selfie o quant’altro. Uno schermo posteriore di preview permette inoltre di effettuare operazioni basilari senza neppure dover aprire il dispositivo, ma avendo tutto quanto necessario a portata di polliche anche utilizzando un device tanto ampio con una mano sola. La durata dello schermo è garantita da un intenso lavoro di ricerca e sviluppo che ha permesso di correggere le imperfezioni della pellicola e di controllare al meglio la linea di piega attraverso una cornice che salvaguarda lo snodo da briciole e pulviscolo.

Questi i prezzi ufficiali a disposizione al day one:

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 256GB a 1.879 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 512GB a 1.999 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12 GB + 1TB a 2.249€ (esclusivamente su Samsung.com).

Galaxy Z Flip4

Il Galaxy Z Flip4 è il dispositivo che più sa stupire in quanto a carattere, identità, stile ed estetica. 75 differenti combinazioni di colore consentono di personalizzare il device fino a trasformarlo in un vero accessorio, in grado di sposare le tonalità cromatiche del proprio abbigliamento (o andando in abbinata con smartwatch e auricolari come i nuovi Galaxy Watch5 e Galaxy Buds2 Pro) e tale da esprimere al meglio i contenuti valoriali di cui l’utente vuol caricare il proprio dispositivo. Il display esterno consente di avere anteprime dei messaggi, di rispondere agli stessi, di scattare selfie e di creare temi abbinati al proprio smartwatch: grazie a questo espediente lo smartphone è comodo e utile al tempo stesso, esprimendo infine tutto il proprio valore grazie a configurazioni e posizioni basate sull’angolo di apertura o sul tipo di appoggio prescelti.

Questi i prezzi:

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+128GB a 1149 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+256GB a 1199 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+512GB a 1329 euro

Wearable

Ai due nuovi smartphone si accompagnano inoltre i nuovi Galaxy Watch5 (che abbassano il prezzo di accesso agli smartwatch del gruppo), i Galaxy Watch5 Pro (che alzano l’asticella attraverso maggior resistenza dei componenti, maggior autonomia e funzioni esclusive per il monitoraggio e l’analisi dei parametri biometrici) e gli auricolari Galaxy Buds2 Pro (con dimensioni ridotte rispetto al passato per garantire miglior esperienza di utilizzo nel padiglione auricolare).

Prezzi

I Galaxy Z Flip4 partono da 1149 euro, mentre i Galaxy Z Fold4 partono da 1879 euro. Le Galaxy Buds2 Pro partono da 229 euro, mentre i Watch5 da 329 euro ed i Watch5 Pro da 499 euro.

