Floki vs Dogecoin – Qual è la migliore meme coin del momento?

Dogecoin potrebbe essere la meme coin più grande del mondo, ma ha una serie di altri token meme doge che la seguono. Nessuno sta abbaiando più forte in questo momento di Floki Inu, che è cresciuto di quasi il 70% nell’ultimo mese rispetto al guadagno del 18% di $DOGE.

Confronteremo Floki e Dogecoin per aiutare i trader a decidere quale sia la migliore meme coin da acquistare oggi e daremo un’occhiata a un nuovo token doge, PlayDoge, che ha il potenziale per superare entrambi.

$FLOKI vs $DOGE – Una corsa nel mercato rialzista delle criptovalute

Floki e Dogecoin sono impegnati nella loro corsa per dominare il mercato delle meme coin. Dogecoin ha sempre tenuto il comando e vanta un’enorme capitalizzazione di mercato di 24 miliardi di dollari. Ma Floki, attualmente la quinta meme coin più grande con una capitalizzazione di mercato di 2,6 miliardi di dollari, ha registrato alcuni dei maggiori guadagni di qualsiasi meme coin basata su Ethereum nelle ultime settimane.

Dall’inizio di maggio, Floki ha guadagnato il 65,6%, di cui il 24% solo negli ultimi 7 giorni. Viene negoziato con un volume giornaliero di 775 milioni di dollari, circa un terzo della sua capitalizzazione di mercato. C’è molto slancio dietro $FLOKI che dovrebbe aiutare il token a continuare a registrare guadagni nel prossimo futuro.

Anche Dogecoin sta guadagnando terreno, ma non così velocemente. $DOGE è cresciuto del 18% nell’ultimo mese, ma solo dell’1% nell’ultima settimana. Sembra che si stia affermando il trading laterale, che a prima vista sembrerebbe limitare le opportunità di guadagno dei trader nel prossimo futuro.

Ma guardare indietro al mese scorso riesce a dare una panoramica completa della situazione. L’analista crittografico Mags, con oltre 77.000 follower su X, ha previsto che il movimento laterale di $DOGE sarà l’inizio di un movimento parabolico verso l’alto. Secondo la sua analisi, Dogecoin potrebbe superare 1$ e produrre un rendimento 7x.

Al contrario, l’analisi più rialzista per $FLOKI, effettuata dall’analista Javon Marks, che ha 39.000 follower su X, prevede un guadagno del 75%. Si tratta di un’opportunità significativa, ma impallidisce in confronto alla potenziale crescita del prezzo di Dogecoin.

Il risultato per i trader di meme coin è che sia Dogecoin che Floki sembrano pronti a trarre vantaggio dal mercato rialzista con forti movimenti al rialzo. Ma i trader disposti a guardare oltre il recente slancio dei due token probabilmente scopriranno che Dogecoin è ancora il re e offre la soluzione migliore.

Ecco PlayDoge, una nuova meme coin a tema doge play-to-earn con potenziale esplosivo

I guadagni sia di Dogecoin che di Floki Inu potrebbero essere eclissati dalla crescita esplosiva di una nuova meme coin che ha appena lanciato la sua ICO. PlayDoge, un gioco “play-to-earn” che premia i giocatori che si prendono cura di un doge e completano le avventure, ha raccolto più di $ 320.000 nelle prime 24 ore dalla prevendita.

Si tratta di un bottino impressionante che segnala che gli investitori, i trader di meme e i giocatori di criptovalute sono molto entusiasti del nuovo token $PLAY. Se lo slancio di PlayDoge continua, potrebbe essere uno dei più grandi lanci di meme coin dell’anno.

PlayDoge è basato sul gioco di animali domestici degli anni ’90 Tamagotchi, che ha venduto più di 82 milioni di unità. PlayDoge sta aggiornando il gioco per l’era moderna, offrendo app mobile, grafica migliorata e un sistema “Play-to-earn” costruito attorno al suo token $PLAY.

Tutto ciò rende PlayDoge più coinvolgente e più accessibile a un pubblico sempre più ampio rispetto a Tamagotchi, quindi la portata potenziale di questo nuovo gioco potrebbe essere di centinaia di milioni di utenti. L’analista crittografico ClayBro ha previsto che PlayDoge sarà il più grande gioco play-to-earn in Web3.

Durante il primo round della prevendita di PlayDoge, gli investitori possono acquistare $PLAY con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo una volta listato sugli exchange. I primi investitori possono anche mettere in staking $PLAY per guadagnare il 999% di APY, un tasso di ricompensa estremamente generoso che consente agli investitori di aumentare i $PLAY in loro possesso.

Non perdere questa occasione per assicurarti il ​​prezzo più basso per $PLAY e aggiudicarti in anticipo quello che potrebbe essere il token meme doge più esplosivo del 2024.