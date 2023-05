Fnatic STREAK65 tastiera gaming per veri PRO ad un prezzo mai così basso

Fnatic STREAK65 al miglior prezzo di sempre è l’offerta Amazon che tutti i veri giocatori non possono lasciarsi scappare.

È una tastiera meccanica da gaming pensata per l’eSport, Fnatic infatti sono uno dei principali gruppi esportivi, pluricampioni mondiali e con un’esperienza quasi ventennale nei videogiochi più disparati. Una tastiera fatta dai Pro per giocare da Pro insomma.

L’offerta di Amazon è una vera e propria bomba, MENO SESSANTA PER CENTO, solo 50 euro tondi tondi per questa tastiera da campioni.

Da veri campioni

La Fnatic STREAK65 è composta da materiali robusti. La struttura è realizzata in alluminio opaco di alta qualità, per una maggiore durata e stabilità. Anche il cavo della tastiera è di qualità superiore, intrecciato per prevenire danni da piegature o torsioni.

Fnatic STREAK65 è caratterizzata da numerosi elementi che la rendono unica e speciale, anche tra i dispositivi simili a testimoniare la bontà dell’idea ingegneristica alla base. Innanzitutto, la tastiera ha un layout TKL (tenkeyless), ovvero senza tastierino numerico laterale. Questo ha due vantaggi principali: il primo è che ha un form factor ridotto, ed è quindi più facile da trasportare o da riporre in spazi limitati; il secondo vantaggio è che le mani sono più vicine alle frecce direzionali e alle funzioni F che sono spesso impiegate durante il gioco. La velocità di esecuzione è tutto…

Ma la cosa più interessante di Fnatic STREAK65, sono le sue prestazioni quando le nostre dita iniziano a muoversi sopra di lei velocemente.

La tastiera è dotata di switch meccanici per i tasti Cherry MX, universalmente riconosciuti come gli switch migliori presenti sul mercato.

Monta i Silver, i più veloci, con meno escursione e quindi più responsivi tra tutti quelli proposti da Cherry MX: parliamo di tempi di risposta infinitesimali, millisecondi, ma che negli eSport fanno la differenza tra vincere o perdere tesissime partite.

E ovviamente non manca un’illuminazione RGB personalizzabile tramite software, con otto effetti di luce preimpostati. Il software di gestione offre molte opzioni, come ad esempio la possibilità di modificare i colori dei singoli pulsanti.

Fnatic STREAK65 è senz’altro una scelta eccellente per i gamer che vogliono il massimo delle prestazioni, scontata del sessanta per cento poi è davvero la tastiera da comprare grazie ad una corposa e sconvolgente offerta Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.