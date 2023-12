Forno Microonde Samsung utile anche per scongelare in modo rapido e uniforme ORA a SOLI 119 euro!

Samsung MS23F300EEK/ET è un ottimo Forno a microonde, molto utile anche per scongelare i cibi visto che ha una funzione di scongelamento rapido e uniforme, dunque salutare. La capienza è di 23 litri, mentre la potenza è di 800 watt. Oggi puoi prenderlo a soli 119 euro, sfruttando lo sconto del 5%!

Forno a Microonde Samsung: le caratteristiche

Controlla il tuo forno a microonde con semplici gesti. La doppia manopola ti permette di selezionare tempo e peso (in grammi) oppure la potenza più adatta (in watt), così puoi scegliere la cottura più adatta per i tuoi piatti. Un design semplice pratico ed elegante.

Cuoci alla perfezione i tuoi piatti. Lo speciale sistema di distribuzione a tre antenne permette alle microonde di raggiungere il cibo da direzioni diverse, per una cottura più omogenea e cibi ancora più deliziosi.

Samsung MS23F300EEK/ET è un ottimo Forno a microonde, molto utile anche per scongelare i cibi visto che ha una funzione di scongelamento rapido e uniforme, dunque salutare. La capienza è di 23 litri, mentre la potenza è di 800 watt. Oggi puoi prenderlo a soli 119 euro, sfruttando lo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.