FOTO SBALORDITIVE, potenza PURA e design PREMIUM: realme 11 Pro a 295€

L’eccellente mediogamma Android realme 11 Pro 5G è pronto a sorprenderti con foto spaziali, un design premium e una scheda tecnica potentissima; tu non devi fare altro che non lasciarti scappare questa offerta di Amazon da capogiro.

Sfruttando lo sconto immediato del 22%, infatti, il device di realme è pronto a soddisfare le tue personali esigenze in ambito mobile alla cifra di appena 295€.

realme 11 Pro 5G è in vendita su Amazon con il 22% di sconto: ecco il tuo best buy del 2024

Al prezzo di un normale budget phone Android hai a disposizione un device dotato di un eccellente pannello curvo super smooth a 120Hz, alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e con un processore in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Come se non bastasse con realme 11 Pro 5G puoi trasformarti in un eccellente fotografo: ti basta sfruttare il modulo multiplo con il sensore principale da 100MP per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video di qualità.

Spendendo la cifra di appena 295€ su Amazon hai a portata di mano un mediogamma potentissimo nascosto nei panni di un qualunque budget phone Android; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

