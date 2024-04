Fotocamera mirrorless Canon EOS R50 in super offerta a 899,99€ su Canon Store con i Saldi Pasquali

La fotocamera mirrorless EOS R50 è tra le protagoniste assolute della promozione Saldi Pasquali disponibile su Canon Store, il negozio online ufficiale dello storico marchio giapponese. In queste ore è in offerta a 899,99 euro invece di 1.079,99 euro, grazie a uno sconto di 180 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore. L’offerta include l’obiettivo RF-S 18-45mm, uno zaino, una scheda SD da 32 GB e una batteria aggiuntiva.

Canon EOS R50 è una mirrorless in grado di creare contenuti sorprendenti e di alta qualità, adatta in particolare a chi lavora sui social come content creator o per chi vorrebbe entrare in questo settore.

Canon EOS R50 in offerta a 899,99 euro sul sito ufficiale di Canon

Grazie alla fotocamera mirrorless EOS 350 di Canon è possibile scattare foto professionali e realizzare filmati in 4K a 30 frame per secondo. Tutto merito del sensore APS-C da 24.2 megapixel, che restituisce immagini sempre realistiche in qualsiasi condizione di luce.

Un altro punto di forza della fotocamera è la flessibilità del touch screen. Quest’ultimo è infatti orientabile, dunque gli utenti possono scattare foto e realizzare video da qualsiasi angolazione.

A tutto questo si aggiunge infine la messa a fuoco automatica del sistema Dual Pixel CMOS AF II, che permette anche di seguire i soggetti in movimento senza toccare alcuna impostazione.

EOS R50, il modello mirrorless di Canon, è in offerta a 899,99 euro sul sito ufficiale store.canon.it insieme a un ricco kit che comprende obiettivo, zaino, scheda SD e batteria aggiuntiva. Le spese di spedizione sono gratuite, con l’offerta che proseguirà fino alla scadenza della promo Saldi Pasquali.

