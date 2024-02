Fotocamera PREMIUM, batteria IMMENSA e display GIGANTE: POCO C65, TOP a prezzo LOW

Il POCO C65 è uno smartphone potente e versatile progettato per offrire un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni. Con una memoria RAM da 8 GB e una capacità di archiviazione interna di 256 GB, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto, video e altro ancora.

Il display da 6,74 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi per un’esperienza di visualizzazione coinvolgente. Insomma, uno smartphone di tutto rispetto, ma a un prezzo super accessibile grazie anche allo sconto Amazon del 12%. Fallo tuo quindi adesso a 149€ con le spedizioni gratis via Prime.

POCO C65, lo smartphone potente e versatile

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85 con una velocità fino a 2,0 GHz, il POCO C65 offre prestazioni elevate e una reattività senza pari. Puoi goderti giochi intensi, streaming video fluido e multitasking senza problemi. La fotocamera posteriore da 50 MP consente di catturare foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata della batteria per tutta la giornata.

Con il design elegante e sottile, il POCO C65 si adatta comodamente alla mano e si presenta bene in qualsiasi situazione. Il colore nero (Black) aggiunge un tocco di raffinatezza e modernità al dispositivo. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 18W per ridurre i tempi di attesa e garantire che il tuo telefono sia sempre pronto all’uso.

In sintesi, il POCO C65 è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone potente, con una fotocamera di alta qualità e una batteria a lunga durata, il tutto a un prezzo accessibile. Con le sue prestazioni affidabili e il design elegante, è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di comunicazione, intrattenimento e produttività. Con lo sconto Amazon del 12% può essere tuo a 149€ con le spedizioni gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.