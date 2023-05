Fotovoltaico, il kit low-cost che ha SBANCATO in Italia: ecco dove acquistarlo

Lo sapevi che un impianto solare con accumulo ti fa risparmiare fino al 90% in bolletta? Inoltre la sua presenza aumenta il valore della tua casa e ti rende indipendente energeticamente. Proprio così, per questo non devi guardare al costo del sistema, né preoccuparti di esso, perché se ci pensi bene, con i prezzi attuali dell’energia, ti rendi conto che rientrerai dell’investimento in pochi anni. Come questo eccellente sistema che con soli 599€ su Amazon ti offre tutto ciò che ti serve per crearti un impianto da 1 kW giornaliero già funzionale.

Il kit più AMATO dagli italiani è su Amazon

Il kit fotovoltaico che vi segnaliamo è un un prodotto già abbastanza “maturo” per offrirvi un certo tipo di servizio, ma al contempo anche un sistema “migliorabile” per poi garantirvi una maggiore copertura del vostro fabbisogno energetico. Se sei a corto di danaro, non devi temere se non potrai subito investire nell’impianto definitivo, perché ricordati che la maggior parte di essi possono essere potenziati e ampliati nel tempo, fino ad arrivare a produrre più Kilowatt.

L’intero impianto è super semplice da usare e lo installi subito grazie alle istruzioni molto facili da capire e al fatto che nel pack ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare, ovverosia 2 pannelli solari, controller, inverter e perfino una batteria al Litio da 50 Ah per l’accumulo, più tutti i cavi e gli accessori che servono. I pannelli mono cristallini, in particolare, sono considerati tra i migliori in assoluto in quanto fanno si che la produzione di energia sia maggiore in presenza di luce perpendicolare.

In definitiva, pur non essendo un sistema che da solo può sopperire al tuo fabbisogno giornaliero di elettricità o risolvere tutti i problemi a esso inerenti, questo kit può aiutarti a mettere in piedi una struttura che riduce i costi in bolletta e ti prepara a eventuali ampliamenti futuri del pacchetto. Se hai bisogno di più pannelli solari, batterie o inverter per creare un sistema solare completo in un secondo momento. Vai su Amazon e fallo tuo mentre è in sconto con soli 594€ (spunta il coupon in pagina), le spedizioni sono gratis.

