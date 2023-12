Friggitrice ad aria calda a META' PREZZO su eBay: scopri come fare!

Il forno Princess 182065 vanta la combinazione tra friggitrice ad aria e mini forno, che ti consente di grigliare, cuocere, friggere, arrostire e persino essiccare. Su eBay puoi prenderla praticamente a metà prezzo, combinando lo sconto già generoso del 39% al coupon del 10% FESTE23 (da inserire in fase di acquisto). Quest’ultimo però scade il 20 dicembre! Quindi finirai per pagarla solo 104,31 euro!

Friggitrice ad aria Princess: scopri le caratteristiche

Grazie al cestello in rete rotante potrai preparare le patatine fritte più croccanti di sempre e senza dover scuotere il cestello ogni 5 minuti. L’aria calda che circola nel forno Princess Aerofryer rende superfluo l’uso dell’olio nella preparazione di patatine fritte, carne, pesce e verdure. Potrai cucinare in modo più sano, senza rinunciare a tutti i cibi che tu e la tua famiglia amate di più. Anche spuntini, torte o pane escono croccanti e deliziosi. Può anche essere usato come essiccatore per frutta e verdura. Il modo migliore per preparare spuntini sani come la buccia della frutta o chips di verdure per te o per i tuoi bambini. Combina la circolazione dell’aria calda con una temperatura di cottura perfetta; usa l’Aerofryer per friggere, cuocere, grigliare e arrostire. La tecnologia di convezione dell’aria ad alta velocità ti permette di ottenere risultati croccanti e perfetti senza usare olio. Non usare olio significa anche niente disordine, e una cucina pulita e pronta per l’uso quotidiano. Oltre alle dieci impostazioni preprogrammate è inoltre possibile regolare la temperatura manualmente tra 40 °C e 200 °C per un risultato sempre perfetto. È facile preparare panini, polpette di carne e torte salate nella friggitrice ad aria.

Grazie alle tre griglie in dotazione puoi cucinare molte pietanze contemporaneamente nel forno. Selezionare la temperatura corretta o il programma giusto è facile con il touch screen digitale. Inoltre, grazie al timer di 90 minuti e alla protezione contro il surriscaldamento il forno Aerofryer è sicuro da usare. Estrai il cestello rotante con lo speciale manico e disponi gli alimenti sopra un piatto senza dover toccare alcuna superficie. Grazie alle impostazioni preprogrammate puoi selezionare la temperatura e il tempo di cottura corretti con la semplice pressione di un pulsante. Il forno Princess Aerofryer ha 10 impostazioni preprogrammate per patatine fritte, bistecche, torte, pizza, pane, pesce, gamberetti, pollo, rosticceria e essiccazione. Provatele tutte e scopri tutte le possibilità che ti offre un forno Aerofryer. Dalle patatine fritte alla cottura di carne, pesce e verdure senza o con pochissimo olio, potrai friggere qualsiasi alimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.