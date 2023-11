Friggitrice ad aria Proscenic, questo COUPON di 20 euro lo rende finalmente accessibile!

Proscenic T22 è un’ottima Friggitrice ad Aria, con capienza di 5 litri, che puoi gestire comodamente tramite app, ma anche assistente vocale Alexa. Il Display LED tattile è comodamente posto sulla parte posteriore, tramite il quale potrai selezionare fino a 11 Programmi Preimpostati per cucinarci davvero di tutto! Rumore ridotto al minimo, senza BPA e PFOA. Ora la paghi solo 78 euro, grazie al Coupon di 20 euro che applichi con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Friggitrice ad aria Progenic T22: le caratteristiche tecniche

Con il supporto della tecnologia TurboAir, la Friggitrice ad aria Progenic T22 cucina 7 volte più efficace della normale tecnologia di circolazione dell’aria, riduce il 90% dei grassi contenuti negli alimenti. Nello stesso tempo, fa circolare l’aria riscaldata a 360 gradi, aumentando l’efficienza della cottura del 30% il che permette al cibo di bloccare l’umidità interna per una finitura croccante e succosa. Utilizzando l’APP Proscenic, puoi controllare facilmente la tua friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Si può anche creare e condividere le ricette personalizzate sulla applicazione, così da dare spunti anche ad altri e diventare un* Food blogger.

Ben 11 Programmi di cucina: Patatine fritte, pollo, bistecca, verdure ecc. Tre Funzioni di combinazione: Preriscaldamento + Preset + Mantenere caldo. La tecnologia SuperDenoise riduce il rumore comune del 20% e mantiene un basso livello di rumore di 48 dB durante il lavoro. Lavorare in cucina diventerà dunque piacevole. Il cestino della friggitrice ad aria T22 è fatto con materiali di sicurezza alimentare che sono privi di BPA e PFOA, in quanto è rivestito in teflon antiaderente, puoi pulirlo direttamente in lavastoviglie.

Proscenic T22 è un’ottima Friggitrice ad Aria. Ora la paghi solo 78 euro, grazie al Coupon di 20 euro che applichi con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.