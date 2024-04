Friggitrice ad aria SUPER COMPATTA a MENO DI 40 EURO: solo per OGGI

In vista dell’estate vuoi mangiare più sano e rimetterti in forma? Abbiamo quello che fa per te! Oggi la Friggitrice Ad Aria Compatta Instant è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto bomba del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Friggitrice Ad Aria Compatta Instant: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice Ad Aria Compatta Instant è un vero e proprio must-have in cucina per chi desidera preparare piatti croccanti e salutari allo stesso tempo.

Cucinare diventa un gioco da ragazzi grazie ai comandi a quadrante di facile utilizzo per la temperatura e il timer, che rendono semplice e veloce la preparazione di piatti deliziosi. In più la temperatura regolabile (fino a 200°C) e il timer (fino a 60 minuti) consentono una cottura precisa, così da poterla impostare e fare altro nella massima tranquillità.

La tecnologia del flusso d’aria EvenCrisp garantisce una frittura croccante e tenera con il 95% di olio in meno, per risultati sempre deliziosi, sia che si friggano cibi freschi che surgelati.

L’elettrodomestico è compatto ma super capiente: offre spazio per 4 porzioni di patatine, una padella da 18,5 cm o un pollo intero da 1,1 kg, quindi risulta perfetto per pasti per tutta la famiglia o per cucinare in coppia e in serie.

Anche il portafogli ringrazierà in quanto la friggitrice garantisce un risparmio fino all’80% di energia e denaro rispetto alla cottura in un forno elettrico, con tempi di preriscaldamento e cottura rapidi che consentono di iniziare a cucinare in pochi secondi.

