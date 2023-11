Questa friggitrice ad aria cucina 8 diversi tipi di pietanze: ORA costa solo 79 euro!

La friggitrice ad aria OSTBA APPLIANCE ha l’esclusiva Experience Window, ovvero una finestra che ti consente di guardare lo stato della cottura senza doverla aprire. Ottima la capacità, fino a 7.5 Litri. Consente di cucinare in modo salubre senza olio e con 8 Modalità Preimpostate. Molto comodo e chiaro il Pannello Touch a LED, così come il Timer e il semplificato controllo della temperatura. Insomma, una friggitrice ad aria adatta a tutti che oggi paghi solamente 79,99 euro, grazie al coupon di 20 euro, che ottieni applicando una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Friggitrice ad aria OSTBA APPLIANCE: le caratteristiche

La Friggitrice ad aria OSTBA APPLIANCE ha una potenza da 1700W, con la tecnologia di circolazione dell’aria a spirale a 360° ad alta velocità. Permette fino all’85% in meno di grassi rispetto ai metodi di frittura tradizionale ma offre lo stesso delizioso gusto croccante del cibo fritto con poco o niente olio. Presenta finestre trasparenti per visualizzare il cibo in cottura, in modo da poter controllare il progresso della cottura senza aprire il cestello e prevenire il cibo bruciato o non cotto, garantendo pasti perfettamente cotti ogni volta. Il cestello quadrato antiaderente da 7,5L è più capiente dei cestelli rotondi di altre friggitrice aria, quindi può aiutarti a preparare molti piatti deliziosi più velocemente per tutte le persone in casa.

Vanta ben 8 preset attivabili con un solo tocco: Bistecca, Pollo, Gamberetti, Pesce, Pizza, Patatine, Torta e Verdure. Il timer di spegnimento automatico (che va in un range temporale compreso tra 0-60 minuti) e la temperatura regolabile (80°C-200°C) ti aiutano a cucinare il tuo cibo senza olio in vari modi, Friggere, grigliare, cuocere al forno e arrostire, cuocere a vapore e disidratare il cibo tutto in uno. Il cestello e la pentola hanno un rivestimento antiaderente alimentare per una migliore pulizia dopo la cottura. Il filtro è rimovibile e può essere pulito direttamente con acqua. È anche lavabile in lavastoviglie.

Insomma, facile da usare e da pulire. La friggitrice ad aria OSTBA APPLIANCE oggi la paghi solamente 79,99 euro, grazie al coupon di 20 euro, che ottieni applicando una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.