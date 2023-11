BLACK FRIDAY + COUPON = la friggitrice ad aria costa SOLO 85 euro! Fino a 8 modalità di cottura

La friggitrice ad aria Proscenic T21 è un utile, comodo e semplice strumento per mangiare sano senza rinunciare alla varietà a tavola. Lo spazioso cestello da 5.5 Litri permette di cucinare ampiamente per tutta la famiglia. Puoi comandarla sia a voce che tramite app. Tante le funzioni disponibili e comodo timer. Il display è molto semplice e posto frontalmente. Grazie allo sconto Black Friday più il coupon da 10 euro da utilizzare aggiungendo una semplice spunta, la paghi solo 85 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Friggitrice ad aria Proscenic T21: le caratteristiche

L’app ProscenicHome ti offre 29 di ricette. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull’app. La Friggitrice ad aria Proscenic T21 è stata progettata con tre funzioni di combinazione: Programma + Preset + Mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre; tutto dipende dalle tue esigenze. Aria calda ad alta temperatura a 360° viene distribuita in tutta la cavità della macchina e l’effetto di cottura è aumentato al 30%. La veloce circolazione dell’aria blocca rapidamente l’umidità all’interno del cibo, rendendo il cibo croccanti fuori e teneri dentro.

Con l’applicazione Proscenic puoi controllarla, programmarla e monitorare il processo di cottura. Vanta un pratico cestello, rimovibile in modo semplice dalla friggitrice e che può essere lavato direttamente in lavastoviglie grazie al rivestimento in teflon antiaderente. Il display permette di selezionare facilmente fino a 8 tipi di cottura, in base alla pietanza da preparare.

