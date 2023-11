Friggitrici ad aria: svuotatutto Amazon al Black Friday 2023

Il Black Friday su Amazon può essere l’occasione per acquistare quella friggitrice ad aria che tanto agognavi da mesi se non anni e che ti consentirà di cucinare tante squisite pietanze in modo più sano e senza troppi sforzi per pulirle. Di seguito ti riportiamo 3 modelli in offerta che riteniamo molto interessanti. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cecotec InoxBlack Pro 5500: le caratteristiche

Cecotec Friggitrice InoxBlack Pro 5500 è una friggitrice ad aria semplicissima da usare, visto che discreto display è costituito da pochi tasti essenziali. Fino a 8 tipi diversi di cottura in base alla pietanza da cucinare. Controllo della temperatura, anche esso facile da impostare, così come il timer. Le Dimensioni del prodotto sono molto compatte e si inserisce bene anche nelle cucine meno generose in termini di spazi: 30,5P x 27l x 32H cm. Capacità del cestello di 5,5 Litri. Materiale in Acciaio inossidabile. Friggitrice ad aria che permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio per risultati sani. 1700 W di potenza per una cottura rapida. Oggi la paghi solo 59,90 euro!

Proscenic T21: le caratteristiche

L’app ProscenicHome ti offre 29 di ricette in italiano e preimpostate. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull’app. In questo modo puoi portare in tavola un fritto gustoso ma sempre sano, leggero e sicuramente anche semplice da digerire. Perfetto per tutta la famiglia! Progettato con tre funzioni di combinazione – Programma + Preset + Mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre; tutto dipende dalle tue esigenze. Aria calda ad alta temperatura a 360° viene distribuita in tutta la cavità della macchina e l’effetto di cottura è aumentato al 30%; La veloce circolazione dell’aria blocca rapidamente l’umidità all’interno del cibo, rendendo il cibo croccanti fuori e teneri dentro. Puoi anche collegare Alexa per il controllo vocale. La friggitrice ad aria è in possesso di un pratico cestello, rimovibile in modo semplice dalla friggitrice e che può essere lavato direttamente in lavastoviglie grazie al rivestimento in teflon antiaderente. Oggi la paghi 95 euro grazie allo sconto del 13%!

COSORI Turbo Blaze: le caratteristiche

La friggitrice ad aria COSORI Turbo Blaze è dotata di un potente Motore in Corrente Continua, che cuoce il 46% più velocemente! Più piccolo e compatto, massimo utilizzo dello spazio di cottura. Turbo Modes Originali per Frittura ad aria, Arrostimento, Grigliatura e scongelamento! C’è anche Panificazione, Disidratazione, Lievitazione, Pre-riscaldamento, Riscaldamento e Warm, tutto in uno per trasformare i sogni di cucina in realtà. Disidratazione, Lievitazione e Warm sono state rivoluzionate, per un controllo preciso della temperatura di ±1 ℃! Una cavità interna completamente in metallo rende il cibo sano, sicuro e gustoso. Si sincronizza automaticamente con le 9 funzioni di cottura per controllare i livelli di umidità degli alimenti, ripristinando il gusto del fritto e cuocendo in modo uniforme e croccante. Tabelle di Cottura per 96 ingredienti, parametri funzionali personalizzati in base agli ingredienti. Otterrai in omaggio tantissime ricette su una rivista cartacea e 87 ricette disponibili nella app VeSync. Grande cestello antiaderente da 6 litri, per soddisfare 3-5 persone. Oggi la paghi 139,99 euro grazie allo sconto del 18%!

