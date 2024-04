FUORI TUTTO APPLE: fino a 330€ di sconto su Amazon

Forse oggi qualcuno è impazzito in casa Amazon: i prodotti Apple te li lanciano dietro! Fino a 330€ di sconto sugli ultimi prodotti usciti. Ecco una selezione delle offerte più folli del giorno: iMac, iPhone, Apple Watch e molti altri ti aspettano!

Non perdere l’opportunità di risparmiare sui tuoi prodotti preferiti e di portare a casa la qualità e l’innovazione che solo Apple sa offrire. Scopriamo insieme le offerte più interessanti!

Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3

Il nuovissimo iMac con chip M3 è un concentrato di potenza e stile. Con un display Retina 4,5K da 24″, ti offre immagini nitide e dettagliate per un’esperienza visiva senza paragoni. Grazie alla CPU 8-core e alla GPU 8-core, avrai prestazioni eccezionali per il lavoro e il divertimento. 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD ti garantiscono fluidità e spazio per tutti i tuoi progetti. E con gli accessori in tinta color argento, il tuo iMac sarà un vero e proprio elemento di design. Approfitta dello sconto del 20% e porta a casa questo gioiello di casa Apple al prezzo speciale di € 1.299,00.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

L’Apple Watch SE di seconda generazione è il compagno ideale per uno stile di vita attivo e connesso. Con il GPS integrato e la cassa in alluminio color galassia, questo smartwatch ti accompagnerà ovunque con stile. Monitora i tuoi allenamenti, tieni traccia dei tuoi progressi di fitness e controlla il tuo sonno per una vita più sana. Inoltre, con il rilevamento degli incidenti, avrai una sicurezza in più nei momenti critici. Approfitta dello sconto del 17% e acquista l’Apple Watch SE a soli € 239,00. Un’offerta da non perdere per avere al polso tecnologia e benessere.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

Immergiti in un’esperienza audio senza precedenti con gli Apple AirPods di seconda generazione. Questi auricolari wireless ti offrono un suono ricco e di alta qualità, permettendoti di goderti la tua musica preferita o le tue chiamate in modo coinvolgente. La custodia di ricarica tramite cavo ti consente di avere sempre gli AirPods pronti all’uso, ovunque tu sia. Grazie al design ergonomico e alla connessione Bluetooth stabile, gli AirPods si adattano perfettamente alle tue orecchie per un comfort duraturo. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarli con uno sconto del 28%, a soli € 107,99. Migliora la tua esperienza audio con gli Apple AirPods.

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2

Porta le tue performance a un nuovo livello con il MacBook Air 2023 con chip M2. Questo portatile ultraleggero e potente è dotato di un display Liquid Retina da 15,3″ che ti regalerà immagini mozzafiato. Con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD, avrai tutta la velocità e lo spazio necessari per le tue attività quotidiane. La videocamera FaceTime HD a 1080p ti permetterà di effettuare videochiamate nitide e dettagliate, mentre la compatibilità con iPhone e iPad renderà il tuo workflow ancora più fluido. Approfitta dello sconto del 21% e porta a casa il MacBook Air a soli € 1.297,95. Scegli il colore Galassia e inizia a creare senza limiti.

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte

Scopri il potente iPhone 13 mini nel colore Mezzanotte. Con il suo display Super Retina XDR da 5,4″, avrai colori brillanti e dettagli nitidi sempre a portata di mano. Cattura i tuoi momenti speciali con il sistema di fotocamere evoluto e goditi prestazioni fluide grazie al potente chip A15 Bionic. Con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e video preferiti. Non perdere l’occasione di possedere questo gioiello di casa Apple con uno sconto del 21%, a soli € 659,00. Rendi il tuo stile unico con l’iPhone 13 mini.

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) – Titanio naturale

Immergiti nell’innovazione con l’Apple iPhone 15 Pro Max nel colore Titanio naturale. Questo smartphone di ultima generazione ti offre un ampio display Super Retina XDR per un’esperienza visiva senza precedenti. Con 256 GB di spazio di archiviazione, avrai ampio spazio per tutti i tuoi contenuti. Scatta foto mozzafiato con il sistema di fotocamere Pro e goditi prestazioni senza compromessi grazie al potente chip A17 Bionic. Approfitta subito dello sconto del 13% e acquista l’iPhone 15 Pro Max a 1.299,00€. Vivi il futuro della tecnologia mobile con Apple.

Apple iPhone 15 (128 GB) – Azzurro

Lasciati conquistare dall’eleganza dell’Apple iPhone 15 nel colore Azzurro. Con il suo design sottile e leggero, questo smartphone si adatta perfettamente alla tua mano. Il display Super Retina XDR ti regalerà immagini vivide e realistiche, mentre i 128 GB di spazio di archiviazione ti permetteranno di conservare tutte le tue app e i tuoi ricordi. Scopri un nuovo modo di catturare il mondo con il sistema di fotocamere avanzato e goditi prestazioni eccezionali grazie al chip A16 Bionic. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere l’iPhone 15 con uno sconto del 21%, a soli 769,99€. Scegli lo stile e la qualità di Apple.

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – giallo (10ª generazione)

Libera la tua creatività con l’Apple iPad di 10ª generazione nel vivace colore giallo. Con il suo ampio display Liquid Retina da 10,9″, avrai un’esperienza visiva straordinaria ovunque tu vada. I 64 GB di spazio di archiviazione ti permetteranno di avere sempre con te le tue app preferite, i tuoi documenti e i tuoi contenuti multimediali. Connettiti al mondo con la connettività Wi-Fi veloce e scopri nuove forme di produttività e intrattenimento. Approfitta subito dell’offerta speciale con il 31% di sconto e acquista l’iPad a soli 409€. Rendi ogni giorno più colorato con Apple.

Apple Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone – Grigio talpa

Completa il tuo stile con l’Apple Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven nel colore Grigio talpa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafoglio si aggancia magneticamente al tuo iPhone per un’esperienza senza soluzione di continuità. Porta con te le tue carte essenziali e sfoggia un accessorio elegante e funzionale. Con il design sottile e la praticità del MagSafe, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Approfitta del 34% di sconto e acquista il Portafoglio MagSafe a soli 45,60€. Aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo iPhone con Apple.

In conclusione, le offerte Apple ti danno l’opportunità di portare a casa prodotti di altissima qualità a prezzi vantaggiosi. Che tu sia alla ricerca di un potente computer desktop come l’iMac con chip M3, di uno smartwatch innovativo come l’Apple Watch SE, di auricolari wireless come gli AirPods, di un portatile veloce come il MacBook Air con chip M2, dell’ultimo iPhone 15 o dell’iPad di 10ª generazione, queste promozioni ti permettono di risparmiare senza compromettere sulle prestazioni e sullo stile.

