Galaxy Buds 3 Pro: nuove immagini mostrano gli auricolari in dettaglio

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono del tutto nuovi, a partire dal design a stelo, frutto del nuovo corso estetico dettato dall’ingresso in azienda Hubert Lee, ex designer Mercedes Cina, che ha promosso linee di rottura col passato. Oggi grazie al solito insider Ice Universe su Twitter/X possiamo finalmente vederle “dal vivo" scoprendoli nella loro interezza.

Come previsto, il design degli auricolari sembra richiamare molto quello delle AirPods Pro di Apple, cosa questa che aiuta a migliorare la qualità sia della voce durante le chiamate, sia cancellazione del rumore. Sugli steli sono presenti poi anche delle strisce led Anche la custodia è diversa rispetto ai precedenti modelli, meno tondeggiante, senza l’apertura a scrigno e con la parte superiore trasparente. In una delle foto è visibile il sistema di associazione rapida di Samsung, il che suggerisce che il Fast Pair di Google probabilmente non verrà ancora utilizzato, ma è presto ora saperlo con certezza.

La certezza la avremo tra 5 giorni, in occasione del maxi evento di Parigi Samsung Galaxy Unpacked dove verranno svelati tutti i nuovi dispositivi, come i nuovi pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6, i nuovi smartwatch serie 7 e ovviamente molto altro.

Immagini