Samsung Galaxy Watch 7 e Ultra: abbiamo prezzo e specifiche!

Manca davvero poco al prossimo evento Galaxy Unpacked del 10 luglio di Parigi, solo una settimana, e con l’hype che monta sempre di più arrivano anche nuovi rumor e voci di corridoio. Questa volta il sito francese Dealabs Magazine ha pubblicato le specifiche complete e il prezzo dei due smartwatch della casa coreana. Specifiche di tutto rispetto per un prezzo decisamente adeguato alle prestazioni dei due smartwatch.

Galaxy Watch Ultra si preannuncia come un dispositivo importante dalle dimensioni “generose". Secondo le indiscrezioni, avrà una cassa da 47mm (misure complete: 47.4 x 47.1 x 12.1mm) e un peso di 60.5 grammi, decisamente superiore al Galaxy Watch 6 Classic più grande (46.5 x 46.5 x 10.9mm e 59 grammi). L’orologio dovrebbe essere realizzato con materiali di pregio, titanio e esser dotato di un display AMOLED da 1.5 pollici con risoluzione 480×480 protetto da vetro zaffiro. A livello di memoria la dotazione è completa: 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione (stessa dotazione di Pixel Watch 2), una batteria da 590 mAh con ricarica wireless e una resistenza all’acqua fino a 10 ATM, il doppio rispetto alla maggior parte degli smartwatch attualmente disponibili. La CPU è un Exynos W1000, dotato di 5 core, e con processo costruttivo a 3 nanometri. A livello di sensoristica sappiamo che Galaxy Watch Ultra avrà temperatura, ossigeno nel sangue, monitoraggio battito cardiaco e sensore cardiaco di terza generazione. Il prezzo? In Francia, ma crediamo proprio che sarà lo stesso anche in Italia, è di 699 euro.

Se con Ultra il design è cambiato grazie alla “rivoluzione" di Hubert Lee, con Watch 7 si è preferito rimanere nella confort zone delle linee classiche. Galaxy Watch 7 sembra essere molto simile alla generazione precedente quindi. Le specifiche trapelate parlano di due versioni: una da 40mm (40.4 x 40.4 x 9.7mm) e una da 44mm (44.4 x 44.4 x 9.7mm) con batterie rispettivamente da 300 mAh e 425 mAh, resistenza all’acqua 5ATM, 2GB di RAM, 32GB di spazio di archiviazione e la stessa dimensione dello schermo del modello precedente. Niente titanio per Watch 7 ma alluminio. La CPU è invece la stessa di Ultra, Exynos W1000. Il parco sensori è un filo ridotto rispetto ad Ultra, sensore cardiaco, temperatura e BioActive. Il costo gioco forza è più accessibile rispetto ad Ultra e soprattutto non è aumentato rispetto alla scorsa edizione dello smartwatch (cosa che non si può dire invece per Ultra): si parte da 319 per la versione da 40 millimetri e 349 per quella da 44 millimetri.

Immagini