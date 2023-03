Galaxy Tab S6 Lite con S Pen in sconto di 150€ su Amazon

Il modello 2020 era diventato nel giro di poco tempo un best seller ed anche la nuova generazione lanciata nel 2022 ha seguito lo stesso percorso. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, il tablet per tutti costruito dall’azienda coreana e oggi in offerta su Amazon a 339 euro anziché 489,90 euro, per effetto del 31% di sconto. Se vuoi puoi anche pagarlo in cinque comode rate senza interessi da 67 euro al mese.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen in sconto del 31% su Amazon

La differenza sostanziale rispetto alla versione di tre anni fa risiede nel processore. Mentre sul 2020 c’era l’Exynos 9611, qui ritroviamo il ben più performante Qualcomm Snapdragon 720G. Grazie al processore rinnovato, il nuovo Galaxy Tab S6 Lite di Samsung è più veloce, andando ad eliminare quei fastidiosi lag che affliggevano la versione del 2020, per un’esperienza d’uso complessivamente migliorata in tutto. Un altro elemento che rende il tablet di Samsung uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo nel mondo Android è la S Pen, con la quale è possibile prendere appunti in modo efficace, oltre che disegnare e lavorare sfruttando le app oggi disponibili sia su Google Play Store che il Galaxy Store di Samsung.

Il Galaxy Tab S6 Lite edizione 2022 in offerta su Amazon ha una memoria interna da 128GB, 4GB di RAM e vanta la colorazione Oxford Gray. A bordo troviamo inoltre il sistema operativo Android 12. Venduto e spedito da Amazon, se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Se sei alla ricerca di un tablet tutto fare, leggero e con la penna, l’ultima versione del Tab S6 Lite è la soluzione ideale per te. Acquistandolo ora risparmi 150 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, con la possibilità di pagarlo anche in cinque rate a interessi zero da 67 euro.

