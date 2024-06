Galaxy Watch 7, Ultra e Galaxy Buds 3 senza più segreti: ecco tutte le foto

La storia è sempre quella: col prossimo Samsung Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo 10 luglio a Parigi, la casa coreana svelerà tutti i nuovi dispositivi, a partire dai pieghevoli Z Fold6 e ZFlip 6 che ormai conosciamo come se già li avessimo in tasca. Complice la serie infinita di rumor, leak e voci di corridoio, sappiamo praticamente tutto dei nuovi dispositivi. Quello che manca è spesso la certezza del prezzo e foto ufficiali o render altrettanto ufficiali. Oggi, grazie al solito super insider Evan Blass, possiamo praticamente vedere nel dettaglio Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7 e Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. Ultra e Buds sono figli evidenti del nuovo corso del design della casa coreana, dopo l’ingresso del designer, ex responsabile del design di Mercedes-Benz Cina, Hubert Lee.

E’ facile riconoscere i segni del cambiamento. Galaxy Watch Ultra abbandona la cassa rotonda per inserire lo schermo, sempre rotondo, all’interno di una cassa massiccia dalla forma squadrata, che gli dona senza dubbio un aspetto ancor più Premium del precedente modello, ricordando forse un po’ troppo le linee di Apple Watch Ultra. La stessa impressione la danno i nuovi auricolari Galaxy Buds, che optano, qualcuno potrebbe dire finalmente, per una più classica forma a stelo, la stessa di AirPods e AirPods Pro, scelta questa che migliora nettamente l’efficienza del microfono avvicinandolo alla bocca e della cancellazione attiva de rumore.

In attesa della presentazione ufficiale di luglio, qui è possibile leggere tutto quello che abbiamo raccolto sui nuovi Galaxy Watch serie 7 e Ultra.

Immagini