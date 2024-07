Galaxy Z Flip 6, nuove specifiche rivelate!

Siamo alle solite. L’evento più importante di Samsung, il Galaxy Unpacked è alle porte, manca solo una settimana, ma leak, rumor e voci di corridoio non smettono di fluire come un fiume in piena. I due protagonisti dell’evento saranno i nuovi foldable, Z Fold 6 e Z Flip 6, di cui abbiamo scritto più volte nel corso delle ultime settimane. Oggi l’insider indiano Ishan Agarwal ha rivelato sul suo profilo X quelle che saranno, o meglio sono, buona parte delle specifiche di Z Flip 6, che si rivela più in forma rispetto al precedente modello.

Rispetto a quello che già sappiamo Ishan Agarwal h aggiunto alcune informazioni molto interessanti. Pare che il dispositivo avrà un solo taglio di memoria da 12 GB accanto al quale sarà possibile scegliere tra 256 GB e 512 GB di spazio d’archiviazione. E’ facile pensare che l’aumento di ram sia dovuto all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Ishan Agarwal aggiunge poi che il telefono sarà dotato di batteria da 4000 mAh e ricarica a 35 W. La CPU sarà un prestante Snapdragon 8 Gen 3, fascia alta quindi, niente Exynos. Per il resto paiono confermate le specifiche dei precedenti rumor: Schermo interno : Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, risoluzione 2640 x 1080 (FHD+), 120Hz.

: Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, risoluzione 2640 x 1080 (FHD+), 120Hz. Schermo esterno : Super AMOLED da 3,4 pollici, risoluzione 720 x 748, 16 milioni di colori.

: Super AMOLED da 3,4 pollici, risoluzione 720 x 748, 16 milioni di colori. Camera Principale : 50 MP, f/1.8, PDAF.

: 50 MP, f/1.8, PDAF. Camera Ultra – Wide : 12 MP, f/2.2.

– : 12 MP, f/2.2. Camera Frontale : 10 MP, f/2.2.

: 10 MP, f/2.2. Dimensioni da aperto : 165,1 x 71,7 x 7,4 millimetri

: 165,1 x 71,7 x 7,4 millimetri Dimensioni da chiuso : 85,1 x 71,9 x 14,9 millimetri.

: 85,1 x 71,9 x 14,9 millimetri. Peso : 187 grammi.

: 187 grammi. Certificazion e IP58.

e IP58. Colori: Menta, grigio, giallo e blu.