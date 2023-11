Garmin fēnix 7X Solar: lo smartwatch per gli sportivi in SCONTO!

Garmin fēnix 7X Solar è uno degli smartwatch amato dagli sportivi. Per certi versi, forse, oggi lo è ancora di più! Perchè!? Per il suo prezzo! Oggi infatti costa solo 547€ con un risparmio del 36% su Amazon. Corri ad acquistarlo subito!

Garmin fēnix 7X Solar: il top ad un prezzo incredibile

Eccolo in promozione: uno degli smartwatch da veri pro migliori del mercato. Parliamo di un device perfetto per lo sport, con un monitoraggio certosino di tutti i movimenti e una pletora di sensori di qualità eccelsa.

Partiamo dall’autonomia, uno dei punti cardini del device. Il fēnix 7X garantisce circa 37 giorni di autonomia senza mai doverlo ricaricare con il caricatore in dotazione. Come se non bastasse, grazie alla lente power glass, il device è in grado di sfruttare la luce alla quale è esposto per ricaricarsi in ogni momento. In questo modo, la batteria non sarà più un problema.

Non manca l’impermeabilità: essendo uno smartwatch da pro, qui troviamo una resistenza a 10 atmosfere. Un dato che, in moltissimi contesti, non va assolutamente sottovalutato.

Che dire poi della sensoristica e delle app a bordo: ci sono circa 30 app precaricate in grado di tracciare quasi tutti gli sport. Oltre questo, le metriche rilevabili sono davvero moltissime e molto precise.

Lo smartwatch è inoltre in grado di associarsi a carte di pagamento compatibili grazie a Garmin Pay: le banche disponibili sono moltissime e la compatibilità è davvero estesa.

Garmin fēnix 7X oggi costa meno del solito! Il prezzo promozionale è super interessante ed è di 547€. Il risparmio è del 36% grazie allo sconto Amazon. Cosa aspetti? Compralo subito!

