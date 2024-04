Garmin Instinct 2 Solar, lo smartwatch rugged che non teme nulla è super scontato!

Garmin Instinct 2 Solar è uno smartwatch con caratteristiche uniche rispetto al tipico smartwatch che siamo soliti vedere negli ultimi tempi. E’ uno smartwatch pensato per attività all’aria aperta sia lavorative che di piacere, in ambienti però “ostili” che sia una parete rocciosa da scalare, un sentiero impervio da percorrere o magari un cantiere. Garmin Instinct 2 Solar è uno smartphone solido, rugged, conforme allo standard militare MIL-STD-810 per resistenza a temperature estreme, urti e acqua. Se cade non si riga, non si rompe e funziona testardamente senza problemi! E ovviamente ha tutte le caratteristiche avanzate che lo rendono smart! Amazon lo propone oggi con uno sconto davvero interessante! Un bel MENO 19% grazie al quale il prezzo di listino passa da 370 euro a 300 euro! Uno sconto di ben 70 euro!

Compagno di mille avventure

Garmin Instinct 2 Solar è, come dice il nome stesso, dotato di ricarica solare, e questo è un altra caratteristica che esalta la natura survival di questo smartwatch. In modalità smartwatch senza attivare il GPS l’autonomia è virtualmente infinita. Se si accende il GPS Garmin Instinct 2 Solar rimane acceso fino a 48 ore.

Il display monocromatico garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce e, sebbene non sia touchscreen, i cinque pulsanti permettono un utilizzo intuitivo anche con i guanti.

E sempre per rimanere in ambito survival Garmin Instinct 2 Solar è impermeabile 10 ATM e può agganciare più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione più precisi. Inutile dire che è dotato di altimetro, barometro e bussola.

Ovviamente Garmin Instinct 2 Solar ha tutte quelle funzioni di tracciamento che lo definiscono come dispositivo smart. Grazie ad oltre 30 app precaricate è possibile praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri valori ancora.

Tanta sostanza super rugged per Garmin Instinct 2 Solar in super sconto: MENO 19% grazie al quale il prezzo di listino passa da 370 euro a 300 euro! Uno taglio di prezzo di ben 70 euro!

