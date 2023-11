Ritrova la magia dei VINILI con questo GIRADISCHI bluetooth automatico in OFFERTA!

Da qualche anno, i vinili sono tornati di moda, riproposti dalle case discografiche insieme ai Cd, i quali invece stanno pesantemente soffrendo la concorrenza dello streaming. Del resto, il suono dei vinili offre un audio magico, autentico, soprattutto se si riascolta quelli del passato. Oggi hai l’opportunità di acquistare un modello di giradischi moderno, Audio-Technica AT-LP60XBT completamente automatico con trasmissione a cinghia e connessione Bluetooth. Lo paghi solo 196,65 euro, grazie allo sconto del 14%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Giradischi Audio-Technica AT-LP60XBT: le caratteristiche

Come detto, il Giradischi Audio-Technica AT-LP60XBT risponde alle nuove esigenze dettate dalla modernità, grazie alla connessione Bluetooth, ma offre anche straordinaria comodità grazie alla trasmissione a cinghia che lo rende completamente automatico. Le dimensioni compatte consentono di inserirlo in tutti gli ambienti: parliamo infatti solo di ‎37,33 x 35,95 x 9,75 cm ed è molto leggero pesando solo 2,6 Kg. Il coperchio è antipolvere, è prevede anche degli altoparlanti integrati per un suono di qualità.

Molto interessante il fatto che offra la possibilità di poter collegare il giradischi anche al PC tramite USB e digitalizzare i vostri vinili tramite l'utilizzo di software audacity.

