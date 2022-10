Google annuncia Pixel 7 e Pixel 7 Pro: ecco info e prezzi italiani. C'è anche Google Pixel Watch

La famiglia Pixel si arricchisce con Pixel 7 e Pixel 7 Pro, completamente ridisegnati e finalmente in arrivo. Alimentati dal processore Tensor G2 di nuova generazione e dotati di Android 13, questi smartphone sono al centro della nuova lineup Pixel in continua espansione che comprende anche smartwatch, tablet e Pixel Buds. Tutti questi dispositivi sono dotati delle solite funzionalità smart di Google e lavorano insieme per aiutarvi al meglio. Conosciamoli meglio, prima di lasciarvi ai link Amazon per prenotarli.

Android 13 alimenta i Pixel 7

Con un display da 6,3 pollici e cornici ridotte, il Pixel 7 è volutamente più compatto del Pixel 6 e racchiude più funzioni e miglioramenti in un profilo più piccolo. Ha una finitura in alluminio opaco e si può scegliere tra tre colori per soddisfare il proprio stile personale: Bianco ghiaccio, Nero ossidiana il nuovo Verde cedro. Il Pixel 7 Pro ha un display immersivo da 6,7 pollici e una finitura in alluminio che si completa perfettamente con le tre opzioni di colore: Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e il nuovo colore Grigio verde.

Android 13 su Pixel 7 offre la migliore esperienza Android di sempre. È veloce, intelligente e sicuro. Inoltre, il nuovo stile e le nuove funzionalità di personalizzazione lo rendono unico per voi. È possibile cambiare colore alle icone delle app per adattarle all’estetica dello sfondo del telefono. E poi c’è una fotocamera ancora migliore. Non ci credete? Allora leggete queste cinque nuove funzioni:

Zoom ad alta definizione fino a 8x su Pixel 7 e Pixel Pro Zoom fino a 30x su Pixel 7 Pro. Potrete ottenere immagini nitide e di qualità anche a distanza, così i vostri amici penseranno che eravate a bordo campo quando mostrerete loro le foto che avete scattato al vostro eroe sportivo in azione. Abbiamo anche ottenuto una qualità ottica simile a quella di un teleobiettivo 2x dedicato per il Pixel 7 e di un teleobiettivo 10x per il Pixel 7 Pro, in modo da avere la flessibilità di inquadrare in modo creativo i vostri scatti a più ingrandimenti mantenendo un’alta qualità.

Macro Focus, una feature che offre una qualità fotografica HDR+ da una distanza di soli tre centimetri. Scattate foto di petali di fiori, gocce di pioggia, piume e altri piccoli dettagli con una nitidezza totale e colori vividi.

Inquadratura guidata, per selfie perfetti: le persone non vedenti o ipovedenti sono ora in grado di scattare il selfie perfetto grazie a una combinazione di guida audio precisa, animazioni visive ad alto contrasto e feedback tattile. Perché i selfie dovrebbero essere per tutti.

Video HDR a 10 bit . Registra video più luminosi, con un contrasto più elevato e una gamma di colori più ampia. E la sfocatura cinematografica consente di girare video di tipo cinematografico con una profondità di campo ridotta.

Foto Nitida , una funzione di Google Photos in arrivo su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Photo Unblur utilizza l’apprendimento automatico per migliorare le foto sfocate, anche quelle vecchie. Con pochi tocchi, è possibile rimuovere sfocature e disturbi visivi per rivivere il momento con la stessa nitidezza con cui lo si ricorda. È inoltre possibile ritoccare le foto e rimuovere facilmente le distrazioni con Gomma Magica

L’intelligenza di Google è dunque una parte importante di ciò che rende un Pixel un Pixel, e il Pixel 7 non fa eccezione. Con Tensor G2 Big G ha migliorato quasi tutti i principali sottosistemi del chip e li ha progettati per lavorare insieme in modo ottimale per gestire la natura complessa e ricca di sfumature del software e dell’apprendimento automatico. E grazie alla Chiamata Nitida, sarà possibile ascoltare l’interlocutore ovunque si trovi. Chiamata Nitida utilizza l’apprendimento automatico di Google per ridurre al minimo i suoni di distrazione come il vento e il traffico, migliorando al contempo la voce dell’interlocutore.

Ecco a voi Google Pixel Watch

Oltre ai nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro il colosso di Mountain View ha annunciato anche il suo primissimo Pixel Watch. Il dispositivo rientra nell’ottica dell’azienda di realizzare un proprio portfolio di prodotti Pixel progettato specificamente per adattarsi alle richieste del pubblico. Tutto questo prende vita grazie a un hardware progettato su misura, a un software potente e ai progressi dell’intelligenza artificiale.

In questo modo Big G si propone di offrire una linea di smartphone, orologi, tablet e auricolari Pixel dal design accattivante, che lavorino insieme. Google Pixel Watch, in tal senso, è il primo smartwatch di punta che offre il meglio di Google e Fitbit. Schermo AMOLED da 1,6 pollici con densità di 320 ppi, luminosità fino a 1.000 nit e modalità Always-on, è stato progettato per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di fitness, salute e benessere e per aiutarli a fare le cose in modo comodo, in movimento e senza telefono.

Prezzi e disponibilità in Italia

Grazie a Tensor G2 e al chip di sicurezza Titan M2, Pixel è costruito con più livelli di sicurezza per aiutarvi a rimanere al sicuro. Titan M2 rende il telefono più resistente agli attacchi esterni. Inoltre, nel corso dell’anno, Pixel 7 e Pixel 7 Pro avranno la VPN di Google One senza costi aggiuntivi, in modo che la vostra attività online sia protetta indipendentemente dall’app o dal browser web che utilizzate. Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno inoltre dotati dello sblocco con il volto grazie a modelli avanzati di apprendimento automatico per il riconoscimento dei volti.

Con la comodità di questa funzionalità e la sicurezza dell’autenticazione tramite impronta digitale, sbloccare il vostro smartphone non è mai stato così facile. I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su Amazon e il Google Store: Pixel 7 a partire da 649 euro e il Pixel 7 Pro da 899 euro. Entrambi gli smartphone saranno poi in vendita dal 13 ottobre. Ecco di seguito i link diretti Amazon dei vari modelli. Se non dovessero ancora funzionare, potete prenotare lo smartphone che desiderate da questa pagina.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

