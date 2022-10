Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro già prenotabili su Amazon [AGGIORNATA]

La famiglia Pixel si arricchisce con Pixel 7 e Pixel 7 Pro, completamente ridisegnati e finalmente in arrivo stasera. Nel frattempo però, sono già disponibili alla prenotazione su Amazon a questa pagina. Anche se per vostra comodità vi abbiamo preparato una lista completa dei singoli smartphone con tanto di link diretto per ciascuno alla pagina.

AGGIORNAMENTO: Amazon ha momentaneamente rimosso dal sito la pagina con tutti i nuovi modelli di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.. Pertanto nessuno dei link presenti i questa news è più funzionante. A questo punto è probabile che tutto venga riattivato questo pomeriggio, subito dopo l’evento di Google dove i due modelli verranno lanciati ufficialmente, insieme ad altri dispositivi.

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro prenotabili su Amazon

Alimentati dal processore Tensor G2 di nuova generazione e dotati di Android 13, questi smartphone sono al centro della nuova lineup Pixel in continua espansione che comprende anche smartwatch, tablet e Pixel Buds. Tutti questi dispositivi sono dotati delle solite funzionalità smart di Google e lavorano insieme per aiutarvi al meglio.

Prezzi e disponibilità in Italia

Con la comodità di questa funzionalità e la sicurezza dell’autenticazione tramite impronta digitale, sbloccare il vostro smartphone non è mai stato così facile. I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su Amazon e il Google Store: Pixel 7 a partire da 649 euro e il Pixel 7 Pro da 899 euro. Entrambi gli smartphone saranno poi in vendita dal 13 ottobre. Ecco di seguito i link diretti Amazon dei vari modelli. Se non dovessero ancora funzionare, potete prenotare lo smartphone che desiderate da questa pagina.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

