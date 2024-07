Google finalmente aggiunge il tachimetro su Maps per iPhone

A cinque anni di distanza dall’introduzione su Android, Google ha finalmente in programma di aggiungere sia un tachimetro che la visualizzazione dei limiti di velocità su Google Maps per iOS. Meglio tardi che mai qualcuno potrebbe dire. Quelle che sembra una feature standard di una app di navigazione arriva quindi con grandissimo ritardo sui dispositivi della casa di Cupertino.

Pe gli utenti Android il tachimetro è disponibile in Maps da almeno 5 anni come scritto in apertura, ed è quindi qualcosa dato per scontato. Questa “nuova” feature è al momento disponibile per gli utenti Apple in India, come hanno scoperto i ragazzi di Techcrunch, ma nei prossimi mesi sarà disponibile a livello globale. Purtroppo non c’è un cronoprogramma al riguardo. Il tachimetro quindi arriverà, quello che invece è ancora in dubbio è la presenza dei limiti a schermo, con tanto di cambio di colore della velocità della propria auto se superati. Se disponibile a livello di singola strada verrà mostrato. Inutile dire che su Android tachimetro, limiti ed eventuali postazioni fisse di controllo velocità sono mostrati senza problemi.

Questo è l’anno in cui, grazie all’arrivo di iOS 18 e Apple Intelligence vedremo arrivare molte nuove funzionalità sui dispositivi Apple, “vecchi” e nuovi. Per comodità abbiamo raccolto qui tutto quello che annunciato su iOS 18, e qui tutto quello che sappiamo su Apple Intelligence. Se invece volete smettere di considerare iPhone 16 un oggetto misterioso, questo è il link giusto da seguire.