Google Pixel 6a: MAI così basso su eBay, affare d'oro imperdibile

Se il tuo fidato smartphone Android ti sta dando chiari segnali di vecchiaia e fossi alla ricerca di un degno sostituto, quest’oggi puoi acquistare su eBay l’ottimo mediogamma di punta Google Pixel 6a. A un prezzo incredibilmente conveniente che non puoi assolutamente farti scappare, con il Pixel 6a di Google hai la possibilità di stringere tra le mani un device che non teme nemmeno il confronto con i top di gamma.

Realizzato con un design unico, singolare, fatto di materiali di alto livello, il device del colosso hi-tech è pronto a rispondere alle tue personali esigenze con rapidità, reattività e mai un passo falso.

Solo su eBay puoi acquistare l’ottimo Google Pixel 6a ad appena 340€: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello super fluido ad altissima risoluzione accompagnato da una brillante fotocamera per selfie sempre eccellenti e perfetti da condividere subito sui social, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Google Tensor fa letteralmente volare Android 13 e avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Con una batteria che si adegua alle tue esigenze e ti accompagna per tutto il giorno senza farti temere di restare a secco a metà giornata, con Google Pixel 6a ti puoi sentire sempre sicuro di affrontare i tuoi impegni senza brutti scherzi. Inoltre, come si comanda ad ogni Pixel di Google, anche il modello Pixel 6a monta un comparto fotografico principale di altissimo livello per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica.

Non perdere questa incredibile occasione di acquistare su eBay l’ottimo mediogamma di Google al prezzo più conveniente di sempre. Oltre alle spedizioni rapide e gratuite, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal puoi anche scegliere se pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.