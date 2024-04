Google Pixel 7 è in offerta a 489 euro su Google Store (anche in 3 rate)

Uno dei migliori telefoni degli ultimi due anni è protagonista di un’ottima promozione. Stiamo parlando di Google Pixel 7, in offerta su Google Store a soli 489 euro, per effetto di uno sconto di 160 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato (649 euro, ndr). In più è possibile contare sul pagamento in 3 rate a interessi zero da 163 euro al mese.

Quando è uscito, nell’autunno 2022, era già un top di gamma nonostante costasse soli 649 euro. Le prestazioni di Tensor G2, gli scatti da top cameraphone (anche in assenza del teleobiettivo) e il “solito” software sono i principali punti di forza di Pixel 7, uno smartphone destinato a vendere ancora tanto nonostante sia in commercio da ormai un anno e mezzo. Merito anche del supporto per 5 anni, sia lato software che per le patch di sicurezza.

Google Pixel 7 in offerta a 489 euro sullo store ufficiale

Ancora una volta l’esperienza d’uso quotidiana e il comparto camere si rivelano i due elementi cardine del Pixel base, che a meno di 500 euro (per giunta venduto dallo store ufficiale di Google, quindi 100% sicuro) diventa in automatico un best buy assoluto. Se si vuole restare nell’universo Android, assicurandosi un top di gamma a un prezzo da outlet, il top compatto di Google di fine 2022 è la migliore scelta possibile.

Sul fronte camere, ricordiamo brevemente che Pixel 7 monta una camera principale da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica e apertura f/1.85, una ultra-grandangolare da 12 megapixel con angolo di 114° e apertura f/2.2, più una camera frontale da 10,8 megapixel con apertura f/2.2.

Google Pixel 7 è in sconto di 160 euro su Google Store, il negozio online ufficiale dell’azienda di Mountain View. Gli utenti che lo acquistano oggi lo riceveranno a casa a partire da venerdì 26 aprile.

