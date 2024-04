Google Pixel 8: è il compatto da prendere su Amazon a QUESTO PREZZO (-217€)

Il Google Pixel 8 è protagonista di una nuova offerta lampo su Amazon. La versione da 128 GB dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 582 euro invece di 799 euro, con uno sconto di 217 euro rispetto al prezzo consigliato. L’offerta riguarda la colorazione Nero Ossidiana mentre le versioni Rosa e Grigio Verde sono disponibili al prezzo di 599 euro (si tratta comunque di un ottimo prezzo). Tutte le colorazioni sono vendute e spedite da Amazon ed è anche possibile completare l’acquisto in 12 rate mensili (ma solo per alcune colorazioni), pagando con carta di debito e senza finanziamento. Per scegliere il modello da comprare basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: a questo prezzo è il compatto da prendere

Il Google Pixel 8 è il compatto da prendere. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14, con garanzia di aggiornamenti per ben 7 anni e tante nuove funzioni in arrivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 128 GB al prezzo scontato di 582 euro (oppure 599 euro, dipende dalla colorazione). Si tratta di un’ottima offerta: a questo prezzo, infatti, il Pixel 8 è il compatto di fascia alta da comprare, garantendo velocità, autonomia e supporto software al top.

