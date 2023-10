Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in Italia in pre-ordine da oggi su Amazon: tutti i link

Google ha presentato i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, due smartphone pensati per essere alimentati dall’Intelligenza Artificiale, posta “al centro” del prodotto quale cuore pulsante, per offrire un’esperienza utile e personalizzata. Questi dispositivi sono dotati di funzionalità esclusive, supportate dal potente Google Tensor G3, e sono disponibili in vari canali di vendita in Italia, in particolare su Amazon.

Google Pixel 8 Pro, il TOP della tecnologia smartphone

Il Google Pixel 8 Pro è il nuovo fiore all’occhiello di Google nel mondo degli smartphone. Elegante, sofisticato e performante, rappresenta la quintessenza dell’innovazione. Con una batteria che garantisce prestazioni per tutta la giornata e la miglior fotocamera mai vista su un Pixel, questo dispositivo è destinato a stupirti. E’ disponibile nei colori azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana, con un prezzo a partire da €1.099. Se cerchi l’eccellenza nella tecnologia smartphone, questo è il dispositivo che fa per te e puoi prenotarlo ora su Amazon:

Google Pixel 8 Pro da 128GB

Google Pixel 8 Pro da 128GB – Azzurro a 1.099€ ;

– Azzurro ; Google Pixel 8 Pro da 128GB – Grigio Creta a 1.099 €;

€; Google Pixel 8 Pro da 128GB – Nero Ossidiana a 1.099€;

Google Pixel 8 Pro da 256GB

Google Pixel 8 Pro da 256GB – Azzurro a 1.159€ ;

– Azzurro ; Google Pixel 8 Pro da 256GB – Grigio Creta a 1.159€ ;

; Google Pixel 8 Pro da 256GB – Nero Ossidiana a 1.159€ ;

; Google Pixel 8 Pro da 512GB – Nero Ossidiana a 1.299€.

Google Pixel 8, al tuo servizio

Il Google Pixel 8 è l’ultima evoluzione dello smartphone che ti assiste in ogni momento. Con fotocamere posteriori migliorate, funzioni di sicurezza efficaci e una batteria a lunga durata, questo dispositivo è progettato per soddisfare le tue esigenze. Con un prezzo di partenza di soli €799, il Google Pixel 8 è un compagno affidabile per il tuo mondo digitale. Se cerchi un dispositivo che sia sempre pronto ad aiutarti e che offra prestazioni eccezionali, Pixel 8 è la scelta perfetta.

Google Pixel 8 da 128GB

Google Pixel 8 Pro da 128GB – Grigio Verde a 799€ ;

– Grigio Verde ; Google Pixel 8 Pro da 128GB – Rosa a 799€ ;

; Google Pixel 8 Pro da 128GB – Nero Ossidiana a 799€;

Google Pixel 8 da 256GB

Google Pixel 8 Pro da 256GB – Rosa a 859€ ;

– Rosa ; Google Pixel 8 Pro da 256GB – Grigio Verde a 859€ ;

; Google Pixel 8 Pro da 256GB – Nero Ossidiana a 859€.

I due smartphone sono anche disponibili in particolari pacchetti che contengono un Pixel 8 o un Pixel 8 PRO con allegato una coppia di auricolari Buds Pro. I prezzi vanno da 1.000€ in su per il pacchetto normale, e da 1.328€ in su per il pacchetto PRO.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.