Google Pixel 8: lo smartphone strabiliante di Big G a un prezzo imperdibile! Prendilo in rosa

Google Pixel 8 è lo straordinario smartphone del colosso di Moutain view, con tante caratteristiche senza eguali in termini di fotocamera, processore, IA integrata, batteria, sicurezza e tanto altro ancora. Viene offerto in un delicato colore rosa con il 6% di sconto, quindi lo paghi 759 euro!

Google Pixel 8: le caratteristiche

Google Tensor G3 è il chip di Pixel più potente di sempre. Rende Pixel 8 veloce ed efficiente. Inoltre, l’IA di Google ti offre aiuto personalizzato durante tutto il giorno. Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici permette di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido. La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore. Inoltre, lo smartphone si ricarica molto più velocemente di prima.

Occhi chiusi o sguardo altrove? Scatto migliore di Pixel combina foto simili in una sola immagine bellissima dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore. La Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento ed enfatizzare i suoni desiderati Utilizza le funzionalità Foto notturna e Astrografia uniche di Pixel per scattare foto di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora. Grazie alla VPN di Google One integrata, Pixel aiuta a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

